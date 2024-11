Lehel:Polizei fasst mutmaßliche Fahrraddiebe

Mithilfe einer aufmerksamen Zeugin ist es der Polizei gelungen, drei mutmaßlich professionelle Fahrraddiebe festzunehmen. Die Frau beobachtete der Polizei zufolge am frühen Sonntagabend im Lehel zwei Männer, die gerade dabei waren, ein abgestelltes Fahrrad wegzutragen. Die beiden ließen demnach auch nicht davon ab, als die Frau sich bemerkbar machte.

Diese verständigte daraufhin die Polizei. Die nahm die beiden Verdächtigen am Tatort fest. Ganz in der Nähe entdeckten die Beamten einen dritten mutmaßlichen Täter, offensichtlich wartete er in einem Lieferwagen auf den Abtransport der Beute. Auch er wurde festgenommen.

Die beiden Diebe kamen in Untersuchungshaft, der dritte Mann wurde vorerst freigelassen.