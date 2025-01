Ein 21-Jähriger ist am vergangenen Montag gleich dreimal beim Fahrraddiebstahl erwischt worden. Beim ersten Klau vormittags in einem Innenhof an der Müllerstraße beobachteten ihn Anwohner und riefen die Polizei. Als diese den Diebstahl aufnahm, fuhr der Dieb mit einem anderen, ebenfalls gestohlenen Fahrrad an ihnen vorbei, die Polizisten erkannten ihn anhand der Personenbeschreibung und nahmen ihn fest. Das erste Fahrrad wurde in einem Wohnheim gefunden, in dem der Täter nächtigte.