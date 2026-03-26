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Münchner KriminalpolizeiTatverdächtige und mögliche Beute gefunden – aber wo geschah die Tat?

Lesezeit: 1 Min.

Preziosen im Gesamtwert von fast 100 000 Euro entdeckten Münchner Polizisten im Auto und den Wohnungen von drei Verdächtigen.
Preziosen im Gesamtwert von fast 100 000 Euro entdeckten Münchner Polizisten im Auto und den Wohnungen von drei Verdächtigen. Martin Bernstein
  • Drei polizeibekannte Männer wurden am Sonntagmorgen in München mit Preziosen im Wert von 100.000 Euro und einer Pistole kontrolliert.
  • Die Verdächtigen konnten die Herkunft der Gegenstände nicht erklären und wurden wegen Hehlerei und Waffenbesitz angezeigt.
  • Die Polizei sucht nun die zu der mutmaßlichen Beute gehörende Straftat und mögliche rechtmäßige Eigentümer der Wertsachen.
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Drei Männer mit einschlägiger Vorgeschichte haben eine große Menge Bargeld, Schmuckstücke und eine Pistole im Auto. Doch die Münchner Polizei kann die Gegenstände noch keinem Diebstahl zuordnen.

Von Martin Bernstein

Zusammen sind die drei Männer gerade einmal 81 Jahre alt – und doch bringen sie es gemeinsam bereits auf mehr als einhundert Einträge in den Polizeiakten. Am frühen Sonntagmorgen wurden sie, gemeinsam in einem Mercedes sitzend, in der Galeriestraße von der Polizei kontrolliert. Dabei versuchte das Trio, eine geladene Pistole und eine Tasche voller Preziosen vor den Augen der Gesetzeshüter zu verbergen.

Dass die Männer trotz der mehr als verdächtigen Gegenstände, deren Herkunft sie nicht erklären konnten oder wollten, erst einmal auf freiem Fuß bleiben, hat einen einfachen Grund: Zu der mutmaßlichen Beute aus einem Einbruch oder Raub fehlt der Polizei nämlich noch die Straftat. Das Kommissariat 51 im Münchner Polizeipräsidium sucht deshalb mögliche rechtmäßige Eigentümer, denen die Uhren und Schmuckstücke abhandengekommen sein könnten.

Die drei Verdächtigen waren am Sonntag gegen 1.50 Uhr in der Münchner Maxvorstadt kontrolliert worden, weil den Beamten der Inspektion 12 die Gesamtsituation merkwürdig vorkam. Aus Sicht der Polizei sind die drei keine Unbekannten: Ein 32 Jahre alter Münchner ist schon in 18 Fällen mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck trotz seines niedrigen Alters sogar mehr als 50 Mal, ein 29-Jähriger in 39 Fällen. Die beiden zuletzt genannten mussten wegen Eigentumsdelikten bereits Haftstrafen verbüßen.

Dieser silberne Anhänger, möglicherweise ein Stück aus Zentralasien oder Indien, ist unter den sichergestellten Gegenständen.
Dieser silberne Anhänger, möglicherweise ein Stück aus Zentralasien oder Indien, ist unter den sichergestellten Gegenständen. Martin Bernstein

In dem Fahrzeug fanden die Polizisten eine Tasche, die eine der Personen bei der Kontrolle noch schnell mit einem Tuch verdecken wollte. Darin befanden sich Gegenstände aus Gold und diverse Schmuckstücke. Eine Goldarmbanduhr steckte in der Hosentasche eines der Männer. In dem Auto wurden außerdem Bargeld, Handschellen, Masken und Handschuhe sowie eine scharfe Pistole kroatischer Herkunft gefunden.

Bei einer späteren Durchsuchung von drei Wohnungen wurden ebenfalls hohe Bargeldbeträge und weiteres mögliches Diebesgut entdeckt. Den Gesamtwert der mutmaßlichen Beute beziffert die Polizei auf knapp 100 000 Euro. Geld und Wertsachen wurden sichergestellt und die Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts der bandenmäßigen Hehlerei und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurden alle drei jedoch wieder entlassen. Daraufhin habe man intensiv geführte Ermittlungen aufgenommen, so die Polizei: Potenzielle Tatverdächtige und mögliche Tatbeute sind gefunden, jetzt müssen die Ermittler die dazu gehörende Tat finden.

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