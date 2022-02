Das Landeskriminalamt ermittelt zum Einsatz der Polizei am Samstag.

Beim Gedenken an die Terroropfer von Hanau war es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und Einsatzkräften gekommen. Polizei-Vize Michael Dibowski bedauert die Gewalttätigkeiten.

Die Untersuchungen zum umstrittenen Polizeieinsatz rund um die Gedenkveranstaltungen für die Opfer des rassistischen Terror-Anschlags in Hanau werden ausgeweitet. Das Bayerische Landeskriminalamt prüft nun, wie es zu der Eskalation gekommen ist. Beamte waren am Samstag bei einem Demonstrationszug mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Teilnehmer vorgegangen. Es gab Verletzte auf beiden Seiten. Auch nach dem Gedenkzug kam es an den U-Bahn-Stationen Hauptbahnhof und Schwanthalerhöhe noch einmal zu Zusammenstößen und Tumulten zwischen Einsatzkräften und Demonstranten.

Polizei-Vize Michael Dibowski kündigt an, neben der Einsatztaktik auch das Vorgehen der Beamten zu prüfen. Zudem habe das Münchner Präsidium den Vorgang an die internen Ermittler des Landeskriminalamts abgegeben, "um das Einschreiten neutral bewerten zu lassen". Es sei "mehr als bedauerlich", dass es im Zusammenhang mit dem Gedenken zu Gewalttätigkeiten gekommen sei.

Aktivisten des "Kollektiv C" werfen der Polizei dagegen einen "skandalösen und willkürlichen" Einsatz vor. Von den Teilnehmern sei beim Demonstrationszug zunächst keine Gewalt ausgegangen, heißt es in einer auf Twitter veröffentlichten Rekonstruktion. Auch Stadträte der Grünen und Linken werfen den Beamten eine "unverhältnismäßige" Präsenz und "nicht angemessene Eskalation" vor.