Interview von Julian Hans

Knapp 200 Beamte des Polizeipräsidiums München sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt. Nach einem Dienstunfall haben Beamte in Bayern Anspruch auf Ausgleichszahlungen und ein Ruhegeld vom Staat. Bei Corona-Infektionen will das zuständige Landesamt für Finanzen aber nicht zahlen. Die Gewerkschaften wollen mit einer Musterklage dagegen vorgehen. Polizeioberkommissarin Stefanie Tschyschewsky, stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in München, sagt weshalb.