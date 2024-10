Durch die Notbremsung eines Busfahrers sind am Dienstagnachmittag in Trudering vier seiner Fahrgäste verletzt worden. Der Linienbus fuhr gegen 13.45 Uhr auf der Bajuwarenstraße in nördlicher Richtung. Nach den Angaben des Busfahrers befand sich vor ihm ein Mann in einem „krankenfahrstuhlähnlichen Fahrzeug“, wie die Polizei schreibt. Dieser habe plötzlich abrupt abgebremst, weil er offensichtlich habe abbiegen wollen.