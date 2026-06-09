Ende vergangener Woche sind zwei Bürgerbüros von SPD und Grünen mit politischen Parolen beschmiert worden. In beiden Fällen schrieben bislang unbekannte Täter mit roter Farbe „Krieg dem Krieg“ auf die Fensterscheiben der Bürgerbüros.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.40 bis 6.35 Uhr) brachten die Täter zunächst an der Zentrale der Grünen an der Winzererstraße die Parole samt Hammer und Sichel an, am Freitag gegen 23.10 Uhr traf es das Bürgerbüro der Sozialdemokraten an der Belgradstraße. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei wertet beide Vorfälle als politisch motivierte Sachbeschädigungen, das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen. Zudem wird nach Zeugen gesucht, die in den betroffenen Zeiträumen etwas bemerkt haben.