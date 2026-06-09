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Politische ParolenUnbekannte beschmieren Bürgerbüros von SPD und Grünen

Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern (Symbolfoto).
Die Polizei fahndet nach unbekannten Tätern (Symbolfoto). Sven Hoppe/dpa

Die Täter schrieben mit roter Farbe Parolen auf die Fensterscheiben. Die Polizei wertet beide Vorfälle als politisch motivierte Sachbeschädigungen.

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Ende vergangener Woche sind zwei Bürgerbüros von SPD und Grünen mit politischen Parolen beschmiert worden. In beiden Fällen schrieben bislang unbekannte Täter mit roter Farbe „Krieg dem Krieg“ auf die Fensterscheiben der Bürgerbüros.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21.40 bis 6.35 Uhr) brachten die Täter zunächst an der Zentrale der Grünen an der Winzererstraße die Parole samt Hammer und Sichel an, am Freitag gegen 23.10 Uhr traf es das Bürgerbüro der Sozialdemokraten an der Belgradstraße. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei wertet beide Vorfälle als politisch motivierte Sachbeschädigungen, das Kriminalfachdezernat 4 hat die Ermittlungen übernommen. Zudem wird nach Zeugen gesucht, die in den betroffenen Zeiträumen etwas bemerkt haben.

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