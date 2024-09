Nach einer Serie von Bränden im Euroindustriepark in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei einen 66-Jährigen festgenommen. Er wurde auf frischer Tat mit einer Flasche Spiritus in der Hand ertappt, als er gegen 2.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts einen Imbissstand anzündete. Der Mann räumte die Taten ein, sein Motiv ist unklar.

Die Feuerwehr war erstmals kurz vor Mitternacht über einen brennenden Kleintransporter auf dem Parkplatz in der Maria-Probst-Straße informiert worden. Nach dem Löschen wurden die Einsatzkräfte gleich in den nahen Anton-Ditt-Bogen dirigiert, wo ein BMW in Flammen stand und das Feuer bereits auf ein weiteres Auto übergegriffen hatte. Gegen 1.45 Uhr wurde dann ein dritter Pkw-Brand im Helene-Wessel-Bogen gemeldet.

Wenig später entdeckte eine Zivilstreife der Polizei den 66-Jährigen, als er sich am Imbissstand zu schaffen machte. Weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er in die Haftanstalt gebracht. Der Schaden an den zerstörten Autos liegt nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich.