Die Münchner Polizei hat einen 23-Jährigen gefasst, der im Mai zwei Brände in Sendling und Laim verursacht haben soll. Der junge Mann ist einschlägig bekannt wegen weiterer Branddelikte; der Ermittlungsrichter ordnete U-Haft an, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In der Nacht vom 21. Mai hatten Gartenmöbel im Innenhof eines Mehrfamilienhauses gebrannt; das Feuer griff daraufhin auf die Terrasse über. Die Bewohner mussten von der Feuerwehr aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Die Fahndung blieb ergebnislos, verletzt wurde niemand.

Fünf Tage später brannte die Terrasse eines Mehrfamilienhauses in Laim. Durch die aufgestiegenen Rauchgase erlitt eine 73-Jährige eine Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ermittlungen ergaben, dass Brandbeschleuniger verwendet wurde. Am vergangenen Mittwoch fassten die Ermittler den Tatverdächtigen bei sich zu Hause in Sendling. Er wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt.