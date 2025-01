Brennende Christbäume haben am Montag kurz nach Mitternacht die Fahrbahn der Wittelsbacherstraße beschädigt. Passanten sahen Personen, die die Christbäume auf die Straße zogen und sie anzündeten. Die Bäume waren an der Ecke zur Wittelsbacherbrücke zur Entsorgung und Abholung abgelegt. Wie viele Bäume insgesamt in Brand gesteckt wurden, ist nicht bekannt.