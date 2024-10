Polizei und Generalstaatsanwaltschaft verstärken ihre Bemühungen auf der Suche nach einem oder mehreren Tätern, die für eine Reihe von mittlerweile mehr als 30 Brandstiftungen in und um München verantwortlich sein sollen. Zum einen wurde für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 4000 Euro ausgesetzt. Zum anderen werden in Polizeiinspektionen und im Umkreis der jeweiligen Tatorte Fahndungsplakate aufgehängt.

Im August 2023 wurde im Polizeipräsidium die Ermittlungsgruppe „Raute“ gegründet. Sie untersucht die Brandfälle. Weil ein politischer Hintergrund vermutet wird, hat sich die „Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus“ bei der Generalstaatsanwaltschaft eingeschaltet. Die Brandstiftungen trafen zumeist Infrastruktur-Einrichtungen oder Baustellen. Dabei wurden vor allem Baumaschinen und anderes technisches Gerät in Brand gesetzt.

Der spektakulärste Fall ereignete sich im April dieses Jahres: Ganz in der Nähe des bayerischen Landtags gingen zwei Radlader, ein Bagger und ein Allzwecklaster in Flammen auf. Wie in allen anderen Fällen gab es kein Bekennerschreiben.