Der Brand bei der Diensthundestaffel der Münchner Polizei, bei dem in der Nacht auf Samstag mehr als 20 Polizeifahrzeuge im Stadtteil Untermenzing in Flammen aufgingen, wird zum Fall für Terrorismus-Experten. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte am Montag mit, die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung zu übernehmen.

Geführt werden diese in der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Die ZET wurde im Januar 2017 gegründet. Ziel der Einheit, deren Zuständigkeit sich auf ganz Bayern erstreckt, ist es, Straftaten mit extremistischen und terroristischen Bezügen zu verfolgen.

Der Schritt unterstreicht, wie ernst die Behörden den Brand nehmen. Erstmals bestätigten diese in ihrer Mitteilung offiziell, dass es in Stadt und Landkreis München eine Serie mutmaßlicher Brandstiftungen gibt. Weiter heißt es: „Teilweise sind die Ziele der Brandstiftungen, wie Einrichtungen der Energieversorgung, Kommunikationsanlagen oder Bahnstrecken, der kritischen Infrastruktur zuzuordnen.“

Zur kritischen Infrastruktur zählt, was zur Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Dingen wie Wasser, Strom oder Lebensmittel und Dienstleistungen wie dem öffentlichen Nahverkehr nötig ist. So klar benannt wurde das, was im Mittelpunkt der Ermittlungsgruppe „Raute“ steht, bisher offiziell noch nie.

Die Einheit des Polizeipräsidiums München, die eng mit der ZET zusammenarbeitet, gibt es bereits seit mehr als einem Jahr. Bisher hielt sie sich überwiegend bedeckt. Dass die Behörden sich nun öffentlich aus der Deckung wagen, ist ein weiteres Indiz dafür, dass der mutmaßliche Brandanschlag, bei dem ein Sachschaden von mindestens zwei Millionen Euro entstand, eine neue Dynamik in die Ermittlungsbemühungen gebracht haben dürfte.

Insgesamt wurden in den 45 Minuten, in denen die Flammen auf dem Gelände in einem Waldstück im Stadtteil Untermenzing loderten, 23 VW-Transporter der Hundestaffel zerstört. Hilfsangebote kommen inzwischen auch aus dem Ausland. Auch Österreich habe Ersatz in Aussicht gestellt, sagte Polizeipräsident Thomas Hampel: „Wir spüren eine große Solidarität, das tut gut.“

Derzeit ist nach Polizeiangaben unklar, wie viele Spezialfahrzeuge für Polizeihunde es nach der Zerstörung der Flotte überhaupt noch in München gibt. Das seien allenfalls einzelne. Nicht jedes Fahrzeug eigne sich, um Hunde zu transportieren. Auch die Münchner Feuerwehr hatte Unterstützung angeboten – allerdings müsse geprüft werden, ob die notwendige Sonderausstattung kurzfristig eingebaut werden könne, hieß es am Montag bei der Polizei.

Gerade bei der Sicherung der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) in der Innenstadt kämen Spürhunde zum Einsatz, so Polizeipräsident Thomas Hampel. Weil die MSC nur eine Woche vor der Bundestagswahl am 23. Februar stattfinde und man mit einer „sehr hochrangigen Besetzung“ rechne, plane man zusätzlichen Aufwand ein.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Alle Fahrzeuge brannten vollständig aus; dem Augenschein nach war der Brand an mehreren Stellen ausgebrochen. „Aus meiner Sicht hat das schon terroristische Grundzüge“, hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gesagt. Die Polizei wollte sich zunächst nicht festlegen. Es gebe kein glaubhaftes Bekennerschreiben, hieß es am Montag lediglich.

Auch die Vermutung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), „dass es sich um einen politisch motivierten Anschlag aus dem linksextremen Lager“ handle, wollte Polizeipräsident Hampel nicht kommentieren: „Das kann sein, muss es aber nicht. Insgesamt hat die Aggression aus dem linken Bereich zugenommen in den vergangenen Jahren.“

Er könne sich in den vergangenen 25 Jahren nicht an Brandanschläge auf Polizeifahrzeuge in vergleichbarer Größenordnung erinnern. Momentan seien auch Spezialisten für Brandentstehung vom Landeskriminalamt am Tatort: „Wir drehen jeden Stein um.“

Mit den vielen verschiedenen Bränden im Stadtgebiet und dem Landkreis München in den vergangenen Jahren sei inzwischen eine dreistellige Anzahl von Beamten befasst gewesen, hieß es aus dem Präsidium.

Die Diensthundestaffel der Münchner Polizei verfügt über rund 50 Hunde. Sie sind jeweils in einem Spezialgebiet ausgebildet: Rauschgift zu finden, Banknoten, Sprengstoff, Datenträger, Leichen, Brandmittel oder Personen. Zudem absolvieren die Diensthunde Einsätze als Schutzhund, dazu gehören die Fährtensuche, die Suche nach Tatmitteln, etwa Waffen im freien Gelände, das Aufstöbern von Personen in Gebäuden oder das kontrollierte Beißen oder Stoßen von Personen.

Die Ausbildung beginnt, wenn das Tier ein Jahr alt ist, und dauert rund 24 Monate. Der Hundeführer kommuniziert mit seinem Tier durch Worte und durch Gesten – Gesten versteht der Hund sogar besser als mündliche Befehle. Sein wichtigstes „Spürmittel“ ist der Geruchssinn. Denn Hunde können nicht besonders gut sehen und der Gehörsinn ist zwar gut ausgebildet, wird aber bei den Polizeiaufgaben selten benötigt.

Die Hundestaffel sichert zum Beispiel die Münchner Sicherheitskonferenz im Hotel „Bayerischer Hof“, die in drei Wochen wieder stattfindet. (Foto: Stephan Rumpf)

Für die meisten Spezialaufgaben werden deutsche oder belgische Schäferhunde eingesetzt, etwa Malinois. In der Personensuche sind Bayerische Gebirgsschweißhunde besonders talentiert. Ein Diensthund sollte agil sein und über einen natürlichen Spieltrieb verfügen, außerdem gerne Futter annehmen – bei erfolgreicher Ausführung einer Ausgabe erhält er eine Belohnung.

Wenn das Tier einem Hundeführer zugeteilt ist, bleibt er seine ganze Dienstzeit – und darüber hinaus – bei diesem. Die Tiere werden zwar vom Präsidium gekauft, leben aber bei ihrem Führer zu Hause. Bis zum Alter von etwa elf Jahren können sie im Dienst eingesetzt werden. Danach bleiben sie bei ihrem Herrchen – und bekommen sogar eine Art Rente, 75 Euro im Monat, von der unter anderem das Futter bezahlt wird. Auch die tierärztliche Versorgung bezahlt das Präsidium.

„Ein Diensthund ist nicht nur ein Einsatzmittel, sondern auch ein bester Freund und Familienmitglied“: So schätzt das Präsidium die Haltung der Hundeführer zu ihren Tieren ein. „Es besteht eine enge Bindung zwischen dem Diensthund und dem Diensthundeführer, welche sich durch die Ausbildung, die gemeinsam zu absolvierenden Prüfungen und die darauffolgenden Echteinsätze stetig steigert.“

Das Gebäude der Diensthundestaffel in Untermenzing wird von den Beamten und ihren Tieren mitunter als nächtliche Anlaufstelle genutzt. In der Nacht auf Samstag war dies allerdings nicht der Fall. Aus diesem Grund blieb das Feuer unentdeckt, bis ein Anwohner Alarm schlug.