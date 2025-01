Nach dem Brand von 23 Polizeiautos der Hundestaffel vor der Inspektion im Münchner Stadtteil Untermenzing gibt es Hilfsangebote aus dem Ausland. Österreich habe Ersatz in Aussicht gestellt, sagte der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel.

Derzeit ist nach Polizeiangaben unklar, wie viele Spezialfahrzeuge für Polizeihunde es nach der Zerstörung der Flotte überhaupt noch in München gibt. Das seien allenfalls einzelne.

Nachdem die Autos auf dem Gelände der Diensthundestaffel am Wochenende in Flammen aufgegangen sind, gehen die Ermittler wenige Wochen vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz von Brandstiftung aus. „Aus meiner Sicht hat das schon terroristische Grundzüge“, hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gesagt.

In den vergangenen Jahren hatte es in und um München immer wieder verdächtige Brände gegeben, bei denen die Ermittler Brandstiftung und einen politischen Hintergrund nicht ausschlossen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun geprüft. Mit den vielen verschiedenen Fällen in den vergangenen Jahren sei inzwischen eine dreistellige Anzahl von Beamten befasst gewesen, hieß es aus dem Polizeipräsidium.