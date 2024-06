Ein Brand in einer Tiefgarage an der Ganghoferstraße auf der Schwanthalerhöhe ist am Freitagabend glimpflich ausgegangen – dennoch beschäftigt er die Polizei. Denn es ist bereits das achte Mal, dass in dieser Tiefgarage ein Fahrzeug brannte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus – am Freitag traf es ein Quad.