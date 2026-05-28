Mit der Masche der angeblichen Polizeibeamten, die um Wohl und Wertsachen von älteren Mitbürgern besorgt sind, haben Callcenter-Betrüger am Mittwoch eine Beute im Wert von fast einer halben Million Euro gemacht. Ihr Opfer war eine über 80 Jahre alte Frau aus Schwabing-West, die sie am Vormittag gegen 11 Uhr anriefen. Ein noch unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und machte der Frau weis, dass es in ihrer Nähe etliche Einbrüche gegeben habe. Um ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu können, solle sie diese in einen Kochtopf legen und vor ihre Wohnungstür stellen.
Die Frau packte daraufhin Goldbarren und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags in einen Topf. Als die Seniorin misstrauisch wurde und die Polizei alarmierte, war es schon zu spät: Der Kochtopf war zwar noch da, aber Gold und Geld waren weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Das für solche Fälle zuständige Kommissariat 61 bittet um Zeugenhinweise: Personen, die am Mittwochmittag im Bereich von Schleißheimer Straße sowie Winzerer- und Ackermannstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sollen unter der Telefonnummer 089/29100 das Polizeipräsidium München kontaktieren.