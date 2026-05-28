Mit der Masche der angeblichen Polizeibeamten, die um Wohl und Wertsachen von älteren Mitbürgern besorgt sind, haben Callcenter-Betrüger am Mittwoch eine Beute im Wert von fast einer halben Million Euro gemacht. Ihr Opfer war eine über 80 Jahre alte Frau aus Schwabing-West, die sie am Vormittag gegen 11 Uhr anriefen. Ein noch unbekannter Täter gab sich am Telefon als Polizeibeamter aus und machte der Frau weis, dass es in ihrer Nähe etliche Einbrüche gegeben habe. Um ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu können, solle sie diese in einen Kochtopf legen und vor ihre Wohnungstür stellen.