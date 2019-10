Ermittlern der Münchner Polizei ist ein Schlag gegen eine Betrügerbande gelungen, die seit Wochen versucht, Senioren in der Landeshauptstadt um ihr Hab und Gut zu bringen. Erst vor vierzehn Tagen hatten die Betrüger wieder Erfolg, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben, vor einem drohenden Einbruch warnen und ihre Opfer dann auffordern, Wertsachen an Boten auszuhändigen.

Am 16. Oktober hatte eine Seniorin in Obersendling Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt etwa 80 000 Euro an einen Mann übergeben, der versprach, die Gegenstände und Geldscheine in seinem Auto zu fotografieren - angeblich zu Dokumentationszwecken. Als er nicht mehr zurückkam, rief sie die Polizei. Einen Tag später übergab ein Rentner in Obergiesing ebenfalls Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 80 000 Euro an einen solchen falschen Polizisten.

Am vergangenen Mittwoch konnten die Ermittler nun in Berlin gemeinsam mit Kollegen der dortigen Landespolizei drei Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren festnehmen, die dringend verdächtigt werden, die Wertsachen bei den Opfern in München abgeholt zu haben. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Sie sollen in München vor Gericht gestellt werden.

Die Hintermänner im Ausland sind schwerer zu fassen

"Die Abholer sind immer die Dummen", sagte Jens Liedhegener am Dienstag. Der Erste Kriminalhauptkommissar leitet bei der Münchner Polizei die Arbeitsgruppe "Phänomene", die sich auf die Bekämpfung dieser Betrugsmasche konzentriert. Nach Erkenntnissen Liedhegeners und seiner Kollegen sitzen die Hintermänner dieses Geschäfts im Ausland. Ihre Anrufe starten sie von professionell organisierten Callcentern in der Türkei aus. Sobald ein Opfer anbeißt, werden in Deutschland Boten mobilisiert, die die Beute abholen. Für einen vergleichsweise geringen Lohn gingen sie das größte Risiko ein, erklärt der Ermittler. Wegen bandenmäßigen Betrugs in mehreren Fällen drohten ihnen vier Jahre Gefängnis und mehr, während die Hintermänner den Löwenanteil der Beute kassierten und im Ausland relativ sicher vor Strafverfolgung seien.

Telefonate mit ihren Auftraggebern haben die Münchner Ermittler wohl auch diesmal auf die Spur der Abholer gebracht. Nun wird geprüft, ob die Männer auch an anderen Taten im Bundesgebiet beteiligt waren, die nach der gleichen Masche abliefen. Die Beute allerdings, so vermutet Liedhegener, dürfte längst außer Landes gebracht und den Drahtziehern des Betrugs übergeben worden sein.

Seitdem sich eine gute Zusammenarbeit zwischen der Polizei in München und in der Türkei eingespielt hat, sind allerdings auch die Organisatoren dort nicht mehr so sicher vor Strafverfolgung. Im Juni 2018 hatten türkische Polizisten auf einen Hinweis der Münchner Kollegen ein Call Center in Antalya ausgehoben. Danach war die Anrufwelle für eine Weile abgeebbt. In diesem Sommer nahm sie wieder zu. Zeitweise registrierte die Polizei in München bis zu 200 Anrufe in der Woche. Viele Bürger haben inzwischen von der Masche gehört und legen gleich auf. Besonders freuen sich die Beamten der AG "Phänomene" aber, wenn die Angerufenen zum Schein mitspielen - und gleichzeitig die echte Polizei verständigen.