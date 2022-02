Der junge Mann soll die 33-Jährige in einem Wohnprojekt in Waldperlach angegriffen haben. Nun wird er in einer Brüssler Unterkunft für Geflüchtete aufgespürt.

Nach der öffentlichen Fahndung wegen eines versuchten Tötungsdelikts ist es der Polizei gelungen, den 24-jährigen afghanischen Staatsbürger Aminullah K. festzunehmen. Aufgespürt wurde er am Mittwoch in einer Unterkunft von Geflüchteten in Brüssel. Der Mann steht im Verdacht, am Freitagmorgen eine 33-jährige Betreuerin in einem Wohnprojekt im Münchner Stadtteil Waldperlach angegriffen und mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt zu haben.

Ein Tatwerkzeug sei noch nicht gefunden worden, man vermute aber ein Messer, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Münchner Polizei waren zehn Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die aber zu keinem Erfolg geführt hätten. Danach hätten sich Informationen verdichtet, wonach sich der Gesuchte im europäischen Ausland aufhalte.

In Zusammenarbeit mit "Enfast", einem europäischen Netzwerk von Zielfahndern, habe sich die Unterkunft als möglicher Aufenthaltsort bestätigt. Der 24-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft München I hat bei den belgischen Behörden die Auslieferung beantragt.