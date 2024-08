Auf Hinweis einer privaten Sicherheitsfirma hat die Polizei in der Innenstadt am Donnerstag einen 65 Jahre alten Mann festgenommen, den sie zweier Einbrüche verdächtigt. Der Wohnsitzlose soll am Sonntag, 21. Juli, dieses Jahres um kurz vor 20 Uhr in einen Friseursalon eingedrungen und dort eine Geldkassette erbeutet haben. Darin sollen sich mehrere Tausend Euro befunden haben. Gut zwei Wochen später soll er in einem Hotel den Spind eines Beschäftigten aufgebrochen und eine Geldbörse entwendet haben.