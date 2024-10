Zwei Tage nach dem Banküberfall auf die Genossenschaftsbank am Rüttenauerplatz in Obermenzing hat die Polizei Zweifel an der Darstellung der überfallenen Bankmitarbeiterin. „Im Rahmen der Vernehmung durch das Kommissariat 21 ergaben sich Widersprüche und Auffälligkeiten beim von der 22-Jährigen geschilderten Tatablauf“, teilt die Polizei mit. So stimmten Spurenlage und der von der Frau berichtete Ablauf nicht überein. Auch das Verletzungsbild lasse Fragen offen – die Frau hatte angegeben, vom Täter leicht an der Hand verletzt worden zu sein.