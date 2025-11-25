Zum Hauptinhalt springen

Münchner BahnhofsviertelDank neuer Videokameras: Polizei nimmt Räuber-Duo fest

Die Polizei will durch Videoüberwachung das Viertel rund um die Schillerstraße sicherer machen.
Die Polizei will durch Videoüberwachung das Viertel rund um die Schillerstraße sicherer machen. (Foto: Robert Haas)

Zwei Männer hatten auf der Schillerstraße einen 24-Jährigen überfallen und waren dann in ein Hotel geflohen. Die Fahnder brauchten nicht lange, um die mutmaßlichen Täter aufzuspüren.

Dank der neu installierten Videokameras im Münchner Bahnhofsviertel ist der Polizei am Montag ein schneller Fahndungserfolg gelungen.

Am Abend gegen 19.25 Uhr war ein 24-jähriger Mann, der die Schillerstraße entlangging, von zwei Männern angesprochen, mit einem Messer bedroht und nach Geld gefragt worden. Als er sich weigerte, wurde er angegriffen und geschlagen. Er flüchtete in einen nahegelegenen Kiosk und verständigte von dort die Polizei.

Die konnte mithilfe der Videoaufzeichnungen den Fluchtweg der Täter verfolgen und stellte fest, dass sie in ein Hotel gegangen waren. Dort wurden sie festgenommen. Es handelt sich um zwei 25-Jährige mit Wohnsitzen in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Neuburg-Schrobenhausen. Gegen einen der beiden wurde aufgrund seiner Vorstrafen Haftbefehl erlassen.

