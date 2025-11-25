Am Abend gegen 19.25 Uhr war ein 24-jähriger Mann, der die Schillerstraße entlangging, von zwei Männern angesprochen, mit einem Messer bedroht und nach Geld gefragt worden. Als er sich weigerte, wurde er angegriffen und geschlagen. Er flüchtete in einen nahegelegenen Kiosk und verständigte von dort die Polizei.

Die konnte mithilfe der Videoaufzeichnungen den Fluchtweg der Täter verfolgen und stellte fest, dass sie in ein Hotel gegangen waren. Dort wurden sie festgenommen. Es handelt sich um zwei 25-Jährige mit Wohnsitzen in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Neuburg-Schrobenhausen. Gegen einen der beiden wurde aufgrund seiner Vorstrafen Haftbefehl erlassen.