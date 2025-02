Die Polizei hat am Samstagabend zwei Autofahrer gestoppt, die sich ein illegales Rennen am Mittleren Ring lieferten. Eine Zivilstreife beobachtete gegen 21.35 Uhr im Innsbrucker-Ring-Tunnel einen BMW X3 und einen Mercedes CLK 230, die zunächst nebeneinander herfuhren. Plötzlich beschleunigten beide stark und überschritten deutlich die 60 Kilometer pro Stunde, die dort erlaubt sind – die genaue Geschwindigkeit muss noch ermittelt werden. Die Polizisten folgten den beiden.

An der Abfahrt Effnerstraße verließen die Autos den Ring und fuhren nun wieder mit normaler Geschwindigkeit. Die Polizeibeamten hielten sie an – es handelte sich um einen 19- und einen 20-Jährigen, beide wohnhaft in München. Die Führerscheine der beiden Männer wurden beschlagnahmt. Gegen sie wird jetzt ein Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen eines illegalen Autorennens. Die Straftat ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe bewehrt. Auch verkehrsrechtliche Konsequenzen wie der Entzug des Führerscheins sind möglich.