Max D. war 14 Jahre alt, er besuchte das Erasmus-Grasser-Gymnasium in München. An diesem 15. November 2019 war er auf einer Party und wollte danach mit vier Freunden nach Hause fahren. Um 23.21 Uhr hielt der Bus an der Haltestelle Aindorferstraße, die Freunde stiegen aus und wollten hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren, Max D. als Erster. Zur gleichen Zeit raste Victor B. auf der Flucht vor der Polizei mit 120 Kilometern pro Stunde die Fürstenrieder Straße entlang.