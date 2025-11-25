Max D. war 14 Jahre alt, er besuchte das Erasmus-Grasser-Gymnasium in München. An diesem 15. November 2019 war er auf einer Party und wollte danach mit vier Freunden nach Hause fahren. Um 23.21 Uhr hielt der Bus an der Haltestelle Aindorferstraße, die Freunde stiegen aus und wollten hinter dem Bus die Fahrbahn überqueren, Max D. als Erster. Zur gleichen Zeit raste Victor B. auf der Flucht vor der Polizei mit 120 Kilometern pro Stunde die Fürstenrieder Straße entlang.
Gefahr durch illegale AutorennenSie rasen mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt
Auf Münchens Straßen finden regelmäßig illegale Autorennen statt. Unfälle passieren, teilweise mit schlimmen Folgen für Unbeteiligte. Wer sind die Menschen, die ihre Autos aufmotzen und andere gefährden? Und wie geht die Polizei gegen sie vor?
Von Stephan Handel
