Marcin K. "überführt" gerade für eine Autoknackerbande einen Dodge Durango, als ihn die Polizei stoppen will. Am Ende einer Verfolgungsjagd sind zwei Beamte verletzt - und K. muss nun ins Gefängnis.

Von Susi Wimmer

Es war ein Autorennen à la "Fast and Furious": mit krachendem Tempo, Verfolgungsjagden und Karambolagen. Allerdings nicht auf den Straßen von Los Angeles und auch nicht im Film, sondern in der Realität auf der Autobahn bei Bayreuth-Süd. Am Steuer saß nicht Hollywood-Star Vin Diesel, sondern der polnische Autodieb Marcin K. Der war gerade in Begriff, wieder einmal ein in Deutschland gestohlenes Auto in sein Heimatland zu "überführen". Dafür schickt das Amtsgericht ihn nun für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis.