Eine Wahlhelferin der AfD ist bei einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden. Die 17-Jährige war mit einer Gleichaltrigen und einer 45-jährigen Wahlhelferin, alle drei aus Thüringen, gegen 15.30 Uhr am Sonntag damit beschäftigt, am Mariahilfplatz Wahlplakate für die Europawahl zu platzieren. Ein 24-jähriger Münchner versuchte währenddessen, die Plakate zu beschädigen. Darauf hin kam es zu einer Rangelei mit gegenseitigen Körperverletzungen.