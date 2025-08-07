Zum Hauptinhalt springen

KriminalitätAbnehmspritze wird immer öfter illegal verkauft

Lesezeit: 2 Min.

Mit der Abnehmspritze ist es für viele Menschen leichter abzunehmen als mit Sport und einer Ernährungsumstellung. Doch nicht jeder bekommt sie so einfach – und das machen sich Kriminelle zunutze.
Mit der Abnehmspritze ist es für viele Menschen leichter abzunehmen als mit Sport und einer Ernährungsumstellung. Doch nicht jeder bekommt sie so einfach – und das machen sich Kriminelle zunutze. (Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch)

Tausende Fälle in ganz Deutschland und ein Schaden in Millionenhöhe: Kriminelle nutzen den Hype um die Abnehmspritze. Hintermänner sind oft nur schwer zu ermitteln. Die Münchner Polizei kann nun einen Erfolg verbuchen.

Von Linus Freymark

Um Gewicht zu verlieren, greifen immer mehr Menschen zur sogenannten Abnehmspritze. Medikamente wie Ozempic oder Mounjaro, die eigentlich gegen Diabetes helfen sollen, können auch dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Es ist allerdings nicht so einfach, sie für diesen Zweck zu erhalten: Die Krankenkassen zahlen in den meisten Fällen nicht, zudem sind die Medikamente verschreibungspflichtig und deshalb nicht ohne Weiteres zu bekommen.

Daher haben auch Kriminelle das Geschäft mit der Abnehmspritze für sich entdeckt. Bundesweit registrierte die Polizei seit Anfang vergangenen Jahres mehrere Tausend Fälle, in denen sich bandenmäßig organisierte Täter mithilfe von gefälschten Rezepten die Medikamente in Apotheken beschafften und diese auf dem Schwarzmarkt weiterverkauften, oft zum drei- oder gar vierfachen Preis.

Der Schaden für die Krankenkassen beläuft sich der Polizei zufolge bereits auf einen Millionenbetrag, weil diese die Kosten für die ergaunerten Medikamente tragen müssen. Die Kundschaft der illegalen Medikamentenhändler hingegen muss zwar mehr zahlen, kommt aber ohne Rezept an die Substanzen. Für manche ist dies der einzige Weg, um den offenbar heiß ersehnten Gewichtsverlust medikamentös zu unterstützen.

Der Polizei zufolge heuern meist Hintermänner im Internet Geflüchtete an, die sie für ein paar Euro in die Apotheken schicken. Diese Handlanger tragen das Risiko, während die Drahtzieher im Hintergrund bleiben und nur schwer zu ermitteln sind. Der Münchner Polizei ist es kürzlich gelungen, zwei ukrainische Geflüchtete festzunehmen, die versucht hatten, gefälschte Rezepte in einer Apotheke einzulösen. Über das Duo konnten die Beamten zudem einen Hintermann in Hannover ermitteln und festnehmen, der in München weitere Abholer angeheuert haben soll. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.  Auch in Berlin gab es mehrere Festnahmen.

Christian Kruse, zuständiger Ermittler bei der Münchner Polizei, spricht von einer „sehr großen Herausforderung“ für die Behörden. Die Kriminellen hätten es nicht nur auf Mittel abgesehen, die beim Abnehmen helfen, erklärt der Fahnder. Auch Medikamente gegen Krebs und Hepatitis stünden bei den Betrügern hoch im Kurs, weil sich diese gut in Osteuropa verkaufen ließen. Kruse warnt grundsätzlich davor, Medikamente illegal zu erwerben. „Die Risiken sind nicht zu unterschätzen“, sagt er – unter anderem, weil die Kühlketten meist unterbrochen würden.

Um den illegalen Medikamentenhandel einzudämmen, hat die Polizei Apotheken dafür sensibilisiert, Rezepte für entsprechende Mittel genau zu prüfen. Auch für Apothekerinnen und Apotheker stellt die Betrugsmasche ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Denn unter Umständen kann es vorkommen, dass sich die Krankenkassen bei gefälschten Rezepten weigern, die Kosten zu erstatten.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Anschläge auf kritische Infrastruktur
:„Angriff auf den Staat“: Stecken Agenten hinter der mysteriösen Brandserie in München?

Zwei Ermittlungsgruppen, 10 000 Euro Belohnung, aber offenbar immer noch keine heiße Spur: Inzwischen schließen die Sicherheitsbehörden nicht aus, dass es sich bei der Brandreihe in München um hybride Kriegsführung handelt.

SZ PlusVon Martin Bernstein und Linus Freymark

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite