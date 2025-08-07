Um Gewicht zu verlieren, greifen immer mehr Menschen zur sogenannten Abnehmspritze. Medikamente wie Ozempic oder Mounjaro, die eigentlich gegen Diabetes helfen sollen, können auch dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Es ist allerdings nicht so einfach, sie für diesen Zweck zu erhalten: Die Krankenkassen zahlen in den meisten Fällen nicht, zudem sind die Medikamente verschreibungspflichtig und deshalb nicht ohne Weiteres zu bekommen.

Daher haben auch Kriminelle das Geschäft mit der Abnehmspritze für sich entdeckt. Bundesweit registrierte die Polizei seit Anfang vergangenen Jahres mehrere Tausend Fälle, in denen sich bandenmäßig organisierte Täter mithilfe von gefälschten Rezepten die Medikamente in Apotheken beschafften und diese auf dem Schwarzmarkt weiterverkauften, oft zum drei- oder gar vierfachen Preis.

Der Schaden für die Krankenkassen beläuft sich der Polizei zufolge bereits auf einen Millionenbetrag, weil diese die Kosten für die ergaunerten Medikamente tragen müssen. Die Kundschaft der illegalen Medikamentenhändler hingegen muss zwar mehr zahlen, kommt aber ohne Rezept an die Substanzen. Für manche ist dies der einzige Weg, um den offenbar heiß ersehnten Gewichtsverlust medikamentös zu unterstützen.

Der Polizei zufolge heuern meist Hintermänner im Internet Geflüchtete an, die sie für ein paar Euro in die Apotheken schicken. Diese Handlanger tragen das Risiko, während die Drahtzieher im Hintergrund bleiben und nur schwer zu ermitteln sind. Der Münchner Polizei ist es kürzlich gelungen, zwei ukrainische Geflüchtete festzunehmen, die versucht hatten, gefälschte Rezepte in einer Apotheke einzulösen. Über das Duo konnten die Beamten zudem einen Hintermann in Hannover ermitteln und festnehmen, der in München weitere Abholer angeheuert haben soll. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Auch in Berlin gab es mehrere Festnahmen.

Christian Kruse, zuständiger Ermittler bei der Münchner Polizei, spricht von einer „sehr großen Herausforderung“ für die Behörden. Die Kriminellen hätten es nicht nur auf Mittel abgesehen, die beim Abnehmen helfen, erklärt der Fahnder. Auch Medikamente gegen Krebs und Hepatitis stünden bei den Betrügern hoch im Kurs, weil sich diese gut in Osteuropa verkaufen ließen. Kruse warnt grundsätzlich davor, Medikamente illegal zu erwerben. „Die Risiken sind nicht zu unterschätzen“, sagt er – unter anderem, weil die Kühlketten meist unterbrochen würden.

Um den illegalen Medikamentenhandel einzudämmen, hat die Polizei Apotheken dafür sensibilisiert, Rezepte für entsprechende Mittel genau zu prüfen. Auch für Apothekerinnen und Apotheker stellt die Betrugsmasche ein erhebliches finanzielles Risiko dar. Denn unter Umständen kann es vorkommen, dass sich die Krankenkassen bei gefälschten Rezepten weigern, die Kosten zu erstatten.