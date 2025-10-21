Nur kurze Zeit konnte sich ein 80-jähriger Münchner über seine neu gewonnene Freiheit freuen: Wenige Tage nach der Entlassung aus der Haft wurde er erneut festgenommen und wartet nun auf das nächste Verfahren.

Der Mann ist wegen zahlloser Delikte polizeibekannt. Montagnacht gegen 3.15 Uhr fiel er einer Zivilstreife auf dem Mittleren Ring auf, weil das Kurzzeit-Kennzeichen an seinem Toyota abgelaufen war. Kurzzeit-Kennzeichen sind höchstens sechs Tage gültig und werden hauptsächlich für Überführungsfahrten und Fahrten zur Hauptuntersuchung verwendet.

Das war aber noch nicht alles. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Außerdem fanden sich im Auto mehrere Auto-Nummernschilder und ein vierstelliger Bargeldbetrag.

Bei den Nummernschildern geht die Polizei davon aus, dass sie gestohlen sind. Deshalb wurde der Mann festgenommen und wegen Diebstahls angezeigt, zudem wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt, ob er es zurückbekommt, ist noch unklar.