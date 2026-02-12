Zum Hauptinhalt springen

Kreative Berufsangaben von PolitikernAuf dem Wahlzettel Sanitäter – im Alltag Jurist in einer Kanzlei

Lesezeit: 4 Min.

Vom Rettungswagen in den Stadtrat? Auf dem Wahlzettel findet sich auffällig viel medizinisches Personal (Symbolfoto).
Vom Rettungswagen in den Stadtrat? Auf dem Wahlzettel findet sich auffällig viel medizinisches Personal (Symbolfoto). (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Auffällig viele Stadtratskandidaten geben auf dem Stimmzettel Tätigkeiten aus dem Gesundheitsbereich an, obwohl sie ihr Geld in ganz anderen Branchen verdienen. Warum tun sie das? Und ist das überhaupt legal?

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Wenn sich im Stadtrat mal jemand den Knöchel verstaucht oder von einem Hexenschuss getroffen wird, dann muss er nicht lange auf kompetente Hilfe warten. Es dürfte außerhalb vom Stammtisch der Feuerwehr und von den Weihnachtsfeiern der Rettungsdienste kaum Versammlungen geben, in denen so viel in Gesundheitsthemen geschultes Personal zusammenkommt wie im künftigen Stadtrat. Jedenfalls lässt das ein Blick auf den veröffentlichten Musterstimmzettel vermuten. Allein auf der Liste der CSU bewerben sich bei der Kommunalwahl vier Sanitäter, bei den Grünen ist es eine Sanitäterin, bei der SPD sind es zwei, bei der Linken einer.

Bilanz vor der Wahl
:81 Versprechen für München – was hat Grün-Rot wirklich geschafft?

Sechs Jahre lang hat die SZ überprüft, was aus dem Koalitionsvertrag eingelöst wurde – von Wohnen, über Radfahren bis Kitas. Die große Bilanz im interaktiven München-Tracker.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

