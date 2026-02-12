Wenn sich im Stadtrat mal jemand den Knöchel verstaucht oder von einem Hexenschuss getroffen wird, dann muss er nicht lange auf kompetente Hilfe warten. Es dürfte außerhalb vom Stammtisch der Feuerwehr und von den Weihnachtsfeiern der Rettungsdienste kaum Versammlungen geben, in denen so viel in Gesundheitsthemen geschultes Personal zusammenkommt wie im künftigen Stadtrat. Jedenfalls lässt das ein Blick auf den veröffentlichten Musterstimmzettel vermuten. Allein auf der Liste der CSU bewerben sich bei der Kommunalwahl vier Sanitäter, bei den Grünen ist es eine Sanitäterin, bei der SPD sind es zwei, bei der Linken einer.