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Inszenierung auf InstagramHauptsache, man schreitet als Politiker voran

Lesezeit: 1 Min.

Schritt für Schritt: Die Politiker im Münchner Rathaus sind in Bewegung geraten.
Schritt für Schritt: Die Politiker im Münchner Rathaus sind in Bewegung geraten.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Wenn Bürgermeister und Stadträte in kurzen Videos auf Social Media die Münchner Politik erklären, sind sie plötzlich immer in Bewegung. Was haben die vielen Schritte zu bedeuten?

Glosse von Anna Hoben

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„Stillstand ist der Tod“, sang Herbert Grönemeyer 1998. Das gilt im ganzen Leben, vor allem gilt es in der Politik. In Videos auf Instagram laufen die Münchner Rathauspolitikerinnen und Rathauspolitiker seit einiger Zeit derart motiviert durch die Gegend, als wäre ihnen im Social-Media-Training wieder und wieder eingebläut worden: „Wer rastet, der rostet.“ Oder als würde ihre Smartwatch sie ständig rügen: Sie haben Ihr Schrittziel noch nicht erreicht!

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Von Heiner Effern

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