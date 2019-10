Politik in München

Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und kritisiert die Wechsellust von Münchner Politikern.

Immer mehr Münchner Stadträte laufen zu einer anderen Fraktion oder Partei über. Warum das so ist und welche Folgen das hat, erklärt die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch.

Die Münchner haben vor knapp sechs Jahren 80 Frauen und Männer in den Stadtrat gewählt, um ihre Interessen zu vertreten. Jeder siebte hat inzwischen die Fraktion oder die Partei gewechselt. Fünf der zwölf Abtrünnigen entschlossen sich dazu in den vergangenen drei Monaten. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, analysiert die Motive und die Folgen eines Kommens und Gehens, wie es dieser Stadtrat kaum jemals erlebt haben dürfte.