Die Gespräche über eine neue Stadtregierung in München sind geplatzt. Die Fraktion Volt erklärte am Donnerstagmittag, dass sie sich aus den Sondierungen mit Grünen/Rosa Liste und der SPD „vorerst“ zurückziehe. Die beiden großen Fraktionen seien nicht bereit gewesen, seiner Partei die Besetzung von „mindestens zwei für uns sehr wichtigen Referaten“ zu überlassen, erklärte Stadtrat Felix Sproll in einer schriftlichen Mitteilung.

Demnach sind die Sondierungsgespräche letztlich an Personalfragen gescheitert. Ursprünglich soll Volt sogar den Posten eines Bürgermeisters gefordert haben. Darauf gingen die beiden großen Fraktionen nicht ein. Zwei dieser Ämter an der Stadtspitze vergibt der Stadtrat per Wahl.

Für eine Mehrheit im Stadtrat sind 41 Stimmen nötig. Die Fraktion Grüne/Rosa Liste verfügen mit dem künftigen Oberbürgermeister Dominik Krause in der neuen Amtszeit über 23 Stimmen im Stadtrat, die SPD über 15 und Volt über vier. Die beiden Bürgermeisterposten sollten deshalb bei Grünen und der SPD bleiben. Bei insgesamt derzeit 14 Referaten mit vom Stadtrat gewählter Leitung könnten bezogen auf die Anzahl der Stadtratsmandate rechnerisch entweder eines oder zwei an eine Fraktion aus vier Stadträtinnen und Stadträten gehen.

Volt soll das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) und das IT-Referat (RIT) gefordert haben. Darüber hinaus soll die Partei am Ende auch noch einen möglichen Anspruch auf ein drittes Referat geäußert haben. Als Grüne und SPD nicht auf Forderungen von Volt eingingen, beendete Volt mit der Pressemitteilung die Verhandlungen.

Der neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) äußerte Bedauern darüber, dass Volt sich aus den Sondierungen zurückgezogen hat. „Grüne und SPD haben Volt viele Zugeständnisse gemacht, sowohl inhaltlich als auch bei der Besetzung der Referate“, sagte er. Auch als im Laufe der Gespräche immer wieder neue Wünsche aufgekommen seien, hätten sich Grüne und SPD flexibel und gesprächsbereit gezeigt.

„Mein Ziel ist weiterhin, eine stabile Koalition zu bilden, die sich der Verantwortung für München und auch die notwendige Haushaltskonsolidierung bewusst ist“, so Krause. Dazu werde er in den kommenden Tagen Gespräche mit den anderen demokratischen Fraktionen im Rathaus führen.

„Wir sind enttäuscht“, sagte SPD-Fraktionschefin Anne Hübner über das Scheitern der Gespräche. Ihre Partei erwarte, dass, wer auch immer die Stadt künftig regiere, sich der schwierigen finanziellen Lage der Stadt bewusst sei und die gesamtstädtischen Interessen vor Partikularinteressen stelle. „Den Eindruck hatten wir bei Volt zumindest gegen Ende der Gespräche nicht mehr.“ Trotzdem sei man „aufgeschlossen für alles, was kommt“ und werde mit Volt im Stadtrat weiterhin kollegial zusammenarbeiten.

Inhaltlich sei man sich in den wesentlichen Punkten einig gewesen, sagte Sproll, der bisher einzige Volt-Vertreter im Stadtrat. Die Grünen signalisieren, dass sie dafür dem kleinsten Partner einer möglichen Koalition auch große Zugeständnisse angeboten hatten. „Wir wären bereit gewesen, über Schmerzgrenzen zu gehen“, sagte Grünen-Fraktionschef Sebastian Weisenburger. Von seiner Seite sei das Scheitern der Verhandlungen nicht ausgegangen. „Wir hätten die Gespräche gerne vertieft.“