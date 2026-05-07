Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Politisch entscheidende Tage in München
Herzlich willkommen zu unserem Newsblog für die kommenden, politisch wichtigen Tage in München. Hier werden wir die Entwicklungen im Rathaus aufgreifen. Es stehen etliche Entscheidungen an.
Arbeit am Koalitionsvertrag
- An diesem Donnerstag feilen Vertreter von Grünen, SPD, FDP, Freien Wählern und Rosa Liste noch am Koalitionsvertrag der erweiterten Münchner Ampel (Grün, Rot, Gelb, Orange, Rosa).
- Am Freitag soll der Vertrag, in dem die wichtigsten politischen Ziele für die kommenden sechs Jahre festgelegt sind, dann öffentlich vorgestellt werden.
Parteitage der Koalitionsmitglieder
- Am Wochenende lassen die Parteien ihre Mitglieder auf Parteitagen darüber abstimmen. Den Anfang macht am Freitagabend die FDP, am Samstagvormittag folgt die SPD. Die Grünen (mit der Rosa Liste) treffen sich am Samstagabend. Die Freien Wähler veranstalten keinen Parteitag, ihnen reicht ein Vorstandsbeschluss.
- Voraussichtlich am Sonntag werden die Partei- und Fraktionsspitzen im Rathaus ihre Unterschriften unter die Vereinbarung setzen.
Konstituierende Sitzung im Stadtrat
Am Montagvormittag kommt der neu gewählte Stadtrat zum ersten Mal in seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei wird auch der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) vereidigt. Die Amtskette umhängen wird ihm sein Amtsvorgänger Dieter Reiter (SPD). Es wird Reiters erster öffentlicher Auftritt seit seiner Niederlage gegen Krause in der Stichwahl am 22. März. Auch eine Rede hat der frühere OB angekündigt. Am Montagnachmittag soll dann im Stadtrat die Wahl der Zweiten und Dritten Bürgermeisterinnen stattfinden. Aller Voraussicht nach gehen die beiden Posten an Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD). Wer in der neuen Stadtregierung sonst noch Schlüsseljobs übernehmen könnte, haben mein Kollege Heiner Effern und ich hier aufgeschrieben: