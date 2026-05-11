Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
Verena Dietl als Dritte Bürgermeisterin gewählt
Mona Fuchs zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt
Krause schlägt historischen Bogen in seiner Antrittsrede
Dominik Krause eröffnet die Sitzung - Stadträte werden vereidigt
Reiter übergibt Krause die Amtskette
Verena Dietl als Dritte Bürgermeisterin gewählt
Verena Dietl ist mit deutlicher Mehrheit zur Dritten Bürgermeisterin gewählt worden - sie erhält 49 Stimmen und damit sogar eine mehr als Mona Fuchs. Die 45-Jährige nimmt die Wahl an. Eine Vereidigung ist nicht nötig, da sie bereits zuvor Dritte Bürgermeisterin war. Blumen bekommt aber auch sie.
In ihrer Rede betont Dietl, dass sie sich für diejenigen einsetzen möchte, "die nicht mehr die Kraft haben, laut zu schreien". Das sei der Anspruch an ihr politisches Handeln, seit sie vor 26 Jahren der SPD beigetreten sei. Sie betont, wie wichtig sie es findet, dass Politikerinnen und Politiker kollegial miteinander umgehen. Und am Ende verdrückt auch Verena Dietl ein paar Tränen, als sie ihrer Familie dankt.
In ihrer Rede betont Dietl, dass sie sich für diejenigen einsetzen möchte, "die nicht mehr die Kraft haben, laut zu schreien". Das sei der Anspruch an ihr politisches Handeln, seit sie vor 26 Jahren der SPD beigetreten sei. Sie betont, wie wichtig sie es findet, dass Politikerinnen und Politiker kollegial miteinander umgehen. Und am Ende verdrückt auch Verena Dietl ein paar Tränen, als sie ihrer Familie dankt.
Das Trio ist nun komplett: Auch Verena Dietl ist gewählt worden. Foto: Sebastian Krass
Verena Dietl als Dritte Bürgermeisterin vorgeschlagen
Nach der tränenreichen Rede von Mona Fuchs geht es nahtlos weiter mit Tagesordnungspunkt 2, der Wahl des dritten Bürgermeisterpostens. Münchens SPD-Chef Christian Köning stellt die Kandidatin seiner Partei vor, Verena Dietl soll Dritte Bürgermeisterin bleiben. Dabei schlägt er zunächst einen großen Bogen, erinnert an den ehemaligen Oberbürgermeister Georg Kronawitter, ehe er die Erfahrung von Dietl lobt. "Verena Dietl macht Politik für diejenigen, die nicht so laut sind", sagt Köning. Auch hier gibt es keinen Gegenkandidaten. Der Wahlvorgang beginnt, das Prozedere ist genauso langwierig wie bei der Wahl der Zweiten Bürgermeisterin.
Tränen bei der Antrittsrede von Mona Fuchs
Nach den Glückwünschen folgt die Antrittsrede der Zweiten Bürgermeisterin: Mona Fuchs (Grüne) freut sich über ihr gutes Wahlergebnis und das damit verbundene Vertrauen. Durch die Krisen der vergangenen Jahre habe man ausreichend Rüstzeug, um die Herausforderungen der kommenden Amtsperiode anzugehen. Etwa den Haushalt zu sanieren. Wie schon am Vormittag OB Krause, lobt auch Fuchs die Arbeit der städtischen Angestellten. "Dass diese Stadt so gut am Laufen gehalten wird, das verdanken wir auch euch."
Fuchs wirbt für eine Zusammenarbeit zwischen der Regierungskoalition und der Opposition im Stadtrat. Für die Schritte, die man nun gehen müsse, brauche es eine breite Akzeptanz. Am Ende wird Fuchs emotional und dankt, deutlich Tränen verdrückend, drei Personen: dem Vater ihrer Kinder, ihrer Tochter und ihrem Sohn. "Ihr seid so klug und so cool, ich bin unglaublich stolz auf Euch", sagt sie an ihre Kinder gerichtet.
Fuchs wirbt für eine Zusammenarbeit zwischen der Regierungskoalition und der Opposition im Stadtrat. Für die Schritte, die man nun gehen müsse, brauche es eine breite Akzeptanz. Am Ende wird Fuchs emotional und dankt, deutlich Tränen verdrückend, drei Personen: dem Vater ihrer Kinder, ihrer Tochter und ihrem Sohn. "Ihr seid so klug und so cool, ich bin unglaublich stolz auf Euch", sagt sie an ihre Kinder gerichtet.
Mona Fuchs, Münchens neue Zweite Bürgermeisterin, bei ihrer Antrittsrede. Foto: Sebastian Krass
Mona Fuchs zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt
Nun sind alle Stimmen ausgezählt. Evelyne Menges, Vorsitzende des Wahlausschusses, verkündet das Ergebnis. Die einzige Kandidatin hat es geschafft. Mona Fuchs ist neue Zweite Bürgermeisterin der Stadt. Sie wurde gewählt - mit 48 Stimmen. Mona Fuchs antwortet auf die Frage, ob sie die Wahl annehme, mit Ja.
Erst werden ihr Blumensträuße überreicht, dann hebt Mona Fuchs die rechte Hand zum Amtseid. Auch sie bekommt eine Amtskette überreicht und umarmt Dominik Krause lange.
Mona Fuchs hat eine ungewöhnliche, aber steile Karriere hingelegt. Lesen Sie hier das Porträt über die nun wichtigste Frau im Münchner Rathaus:
Erst werden ihr Blumensträuße überreicht, dann hebt Mona Fuchs die rechte Hand zum Amtseid. Auch sie bekommt eine Amtskette überreicht und umarmt Dominik Krause lange.
Mona Fuchs hat eine ungewöhnliche, aber steile Karriere hingelegt. Lesen Sie hier das Porträt über die nun wichtigste Frau im Münchner Rathaus:
Reiters Abschiedsrede im Video
Bevor Dieter Reiter seinem Nachfolger Dominik Krause die Amtskette übergeben hat, gab es eine auffallend freundliche und wertschätzende Rede des Alt-Oberbürgermeisters. Die Highlights aus Dieter Reiters Abschiedsrede haben wir hier im Video zusammengefasst:
Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Es werde darauf ankommen, "die richtigen Entscheidungen zu treffen", mahnt Dieter Reiter seinen Oberbürgermeister-Nachfolger. An diesem Montagvormittag hält Reiter seine Abschiedsrede, im Alten Rathaus in München. Kurze Zeit später übergibt er Dominik Krause die Amtskette. Reiters Ton Krause gegenüber ist auffallend freundlich und wertschätzend: "Du kannst die Amtskette mit Stolz tragen und mit dem Bewusstsein, dass die ganze Stadt hinter Dir steht." Und dann gibt der Alt-OB dem Neu-OB einen Rat, explizit keinen "Ratschlag", weil darin das Wort "Schlag" stecke. "Nimm Dir", so Reiter, "bei aller Verantwortung immer wieder Zeit rauszugehen in die Viertel zu den Leuten, da erfährst Du mehr als in jeder Sitzung." Mehr zu Dieter Reiters Abschiedsrede, Dominik Krauses Antrittsrede und allen Entwicklungen aus dem Münchner Rathaus: Link in der Bio. Video & Schnitt: Jana Jöbstl"
59 likes, 0 comments - szmuenchen on May 11, 2026: "Es werde darauf ankommen, "die richtigen Entscheidungen zu treffen", mahnt Dieter Reiter seinen Oberbürgermeister-Nachfolger. An diesem Montagvormittag hält Reiter seine Abschiedsrede, im Alten Rathaus in München. Kurze Zeit später übergibt er Dominik Krause die Amtskette. Reiters Ton Krause gegenüber ist auffallend freundlich und wertschätzend: "Du kannst die Amtskette mit Stolz tragen und mit dem Bewusstsein, dass die ganze Stadt hinter Dir steht." Und dann gibt der Alt-OB dem Neu-OB einen Rat, explizit keinen "Ratschlag", weil darin das Wort "Schlag" stecke. "Nimm Dir", so Reiter, "bei aller Verantwortung immer wieder Zeit rauszugehen in die Viertel zu den Leuten, da erfährst Du mehr als in jeder Sitzung." Mehr zu Dieter Reiters Abschiedsrede, Dominik Krauses Antrittsrede und allen Entwicklungen aus dem Münchner Rathaus: Link in der Bio. Video & Schnitt: Jana Jöbstl".
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Die erste Wahl läuft - Fuchs einzige Kandidatin
Das Prozedere zur Wahl der Zweiten Bürgermeisterin, für die lediglich Mona Fuchs, die bisherige Fraktionsvorsitzende der Grünen, nominiert ist, ist aufwendig. Jede Stadträtin, jeder Stadtrat wird in alphabetischer Reihe aufgerufen und muss hinter einem Sichtschutz einen Wahlzettel ausfüllen und dann in eine Urne werfen. Im Anschluss zählt der dreiköpfige Wahlvorstand, bestehend aus zwei Stadträtinnen und einem Stadtrat, die Stimmen aus und verkündet das Ergebnis. Gewählt werden können nur Mitglieder des 80-köpfigen Stadtrats. Wer etwa Friedrich Merz draufschreibe, gebe eine ungültige Stimme ab, erläuterte die Wahlvorsitzende Evelyne Menges (CSU) vorab.
Laurenz Kiefer (CSU, links) und Christian Köning (SPD) bei der Stimmabgabe. Foto: Sebastian Krass
Mona Fuchs als Zweite Bürgermeisterin vorgeschlagen
Dominik Krause eröffnet die Sitzung am Nachmittag. Doch der Glamour des Vormittags ist vergangen, die Amtskette abgehängt, der neue OB gibt die Tagesordnung bekannt. Top 1: Wahl des Zweiten Bürgermeisterposten. Top 2: Wahl des Dritten Bürgermeisterposten. Top 3: Besoldung der beiden. So geht es noch einige Punkte lang weiter. Anschließend wird die Anwesenheit geprüft.
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Sebastian Weisenburger schlägt schließlich die Kandidatin Mona Fuchs als Zweite Bürgermeisterin vor und beschreibt sie als eine Frau, die sich für den Klimaschutz einsetze, für den Fahrradverkehr und die Kultur. "Unsere Kandidatin ist ein Mensch mit einer sehr klaren Haltung", sagt Weisenburger. Die Lobeshymne geht noch eine Weile weiter, nicht unerwähnt lässt der Fraktionsvorsitzende noch, dass Mona Fuchs meist sehr viel Trinkgeld gebe. Dann beginnt der Wahlvorgang, der eine Weile dauern wird. Alle 80 Stadträtinnen und Stadträte werden alphabetisch aufgerufen, damit sie ihre Stimme abgeben.
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Sebastian Weisenburger schlägt schließlich die Kandidatin Mona Fuchs als Zweite Bürgermeisterin vor und beschreibt sie als eine Frau, die sich für den Klimaschutz einsetze, für den Fahrradverkehr und die Kultur. "Unsere Kandidatin ist ein Mensch mit einer sehr klaren Haltung", sagt Weisenburger. Die Lobeshymne geht noch eine Weile weiter, nicht unerwähnt lässt der Fraktionsvorsitzende noch, dass Mona Fuchs meist sehr viel Trinkgeld gebe. Dann beginnt der Wahlvorgang, der eine Weile dauern wird. Alle 80 Stadträtinnen und Stadträte werden alphabetisch aufgerufen, damit sie ihre Stimme abgeben.
Neuer Stadtrat nimmt die Arbeit auf
Am Morgen die Pressekonferenz der neuen Koalition im Neuen Rathaus, dann die Kür des neuen OB und die Vereidigung des Stadtrats im Alten Rathaus. Jetzt, um 14 Uhr geht es wieder zurück in den Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses. Hier beginnt gleich die konstituierende Sitzung des Stadtrats mit der Wahl der zwei Stellvertreterinnen von OB Dominik Krause. Zunächst gibt es eine nicht-öffentliche Sitzung, diese dürfte aber nicht lang dauern.
Der Große Sitzungssaal im Neuen Rathaus . Foto: Sebastian Krass
Wie es zum Begriff Mango-Koalition kam
Welchen Namen soll die neue Rathauskoalition tragen? Ein Bündnis aus den Farben Grün, Rot, Gelb, Orange und Rosa bietet allerlei Raum für Kreativität. Der Name Ampel ist ja ziemlich vorbelastet, also darf es gern etwas anderes sein. Erweiterte Ampel? Gummibären-Koalition? Durchgesetzt hat sich in den vergangenen Tagen der Begriff Mango-Koalition, nach dem Farbspektrum der exotischen Frucht. Die FDP habe ja schon diverse "Mango-Devotionalien" aufgefahren, sagte OB Krause bei der Pressekonferenz zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags - bei ihrem Parteitag am Freitagabend lag auf jedem Platz eine Frucht, samt Aufklebern mit Slogans wie "Mango Oida!" oder einem Münchner Kindl mit Eidbuch in der linken und Mango in der rechten Hand. "So kann man gut starten", findet Krause, ein bisschen Humor sei nicht schlecht in diesen Zeiten. Zugleich rief er dazu auf, weitere Namensvorschläge einzureichen.
Denn abgesehen von ihrem Geschmack ist die Mango ja nicht ganz unumstritten. Und sie bietet reichlich Gelegenheit zu semantischer Interpretation. Er wisse ja nicht so recht, sagt SPD-Stadtchef Christian Köning, "ein Flugobst, das, wenn's aufgeschnitten wird, gelb wird und schnell anfängt zu schimmeln". Auf jeden Fall könne er versichern, dass die Koalition keine Limette sei, also keine Mischung aus Grün und Gelb. Die roten Punkte auf der Mango trügen erst dazu bei, dass sie reif ist. Die schlechte Klimabilanz der tropischen Frucht kam bei der Pressekonferenz nicht zur Sprache.
Denn abgesehen von ihrem Geschmack ist die Mango ja nicht ganz unumstritten. Und sie bietet reichlich Gelegenheit zu semantischer Interpretation. Er wisse ja nicht so recht, sagt SPD-Stadtchef Christian Köning, "ein Flugobst, das, wenn's aufgeschnitten wird, gelb wird und schnell anfängt zu schimmeln". Auf jeden Fall könne er versichern, dass die Koalition keine Limette sei, also keine Mischung aus Grün und Gelb. Die roten Punkte auf der Mango trügen erst dazu bei, dass sie reif ist. Die schlechte Klimabilanz der tropischen Frucht kam bei der Pressekonferenz nicht zur Sprache.
Krause im Amt, Reiter im Fokus
Am Montagvormittag im Rathaus erschien Dieter Reiter zu seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Wahlniederlage. Das Interesse war dementsprechend groß. Beim Empfang nach der Stadtratssitzung sind zahlreiche Kameras auf ihn gerichtet. Viele Gäste suchen das Gespräch mit dem ehemaligen Oberbürgermeister, etwa die Schauspielerinnen Michaela May und Jutta Speidel.
May (links) und Speidel im Gespräch mit Reiter. Foto: Florian Peljak
Reiter wirkte bei seiner Rede und danach entspannt. Foto: Florian Peljak
Viele Kameras sind auf Reiter gerichtet. Foto: Florian Peljak
Plötzlich nicht mehr Opposition: Neue Rollen im Rathaus
Der Empfang nach dem offiziellen Teil im Alten Rathaus hat sich gegen 12 Uhr verlaufen. Einer der letzten Gäste ist Jörg Hoffmann, Fraktionsvorsitzender von FDP/Freien Wählern. Über viele Jahre war er für die Opposition ein scharfzüngiger Kritiker von Grün-Rot, nun ist er plötzlich Teil der Rathauskoalition. "Ich habe schon Respekt davor, auch wie man die neue Rolle mit dem Beruf zusammenbringt", sagt Hoffmann, der Wirtschafts-Professor an der Hochschule Augsburg ist. "Bisher haben wir uns zum Start einer Sitzungswoche überlegt, wo wir überall dagegen sind", sagt er. Künftig müsse man daran mitwirken, Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen. Das werde noch einmal mehr Arbeit. Aber andererseits freut er sich auf die Chance, endlich die Kommunalpolitik mitgestalten zu können. Schon am Morgen bei der Präsentation des Koalitionsvertrags hatte Hoffmann den legendären Satz von Franz Müntefering zitiert: "Opposition ist Mist."
Nun gehen die Stadträtinnen und Stadträte in die Mittagspause. Um 14 Uhr geht es weiter im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses. Dann steht die Wahl der Zweiten und der Dritten Bürgermeisterin auf dem Programm: Mona Fuchs von den Grünen und Verena Dietl von der SPD.
Nun gehen die Stadträtinnen und Stadträte in die Mittagspause. Um 14 Uhr geht es weiter im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses. Dann steht die Wahl der Zweiten und der Dritten Bürgermeisterin auf dem Programm: Mona Fuchs von den Grünen und Verena Dietl von der SPD.
"Da stimmt buchstäblich alles": Udes Liebeserklärung an Krause
Der Vor-Vorgänger des neuen Oberbürgermeisters ist ein gefragter Mann nach dem offiziellen Teil. Mehrere Fernseh- und Radiosender wollen ein Statement von Alt-OB Christian Ude. Und seine Worte sind bemerkenswert. "Im ganzen Saal konnte man spüren, dass Dominik Krause der richtige OB ist", sagt der Sozialdemokrat über den Grünen. "Er hat jetzt schon eine fast unglaubliche Popularität."
Die Zeit vor und nach der Kommunalwahl sei eine "Zerreißprobe und eine Zeit großer Enttäuschungen" für die Stadtpolitik gewesen, analysiert der Alt-OB mit einem Aktenkoffer in der Hand. Damit meint der Mann, der München von 1993 bis 2014 regiert hat, vermutlich vor allem seine SPD, die den Posten des Stadtoberhaupts verloren hat. "Und es war großartig, wie Dominik Krause innerhalb eines Monats die Stimmung gedreht hat und ein Zeichen des Aufbruchs gesendet hat." Insbesondere würdigt Ude die "Menschenkenntnis und Versöhnungsbereitschaft" von Krause. Auch dass dieser sich in seiner Rede mehrmals auf den OB-Übervater Hans-Jochen Vogel und damit auf "ein Vorbild aus der Sozialdemokratie" bezogen hat, gefällt Ude. "Da stimmt buchstäblich alles."
Dieter Reiter, seinem Nachfolger und Krauses Vorgänger, rät Ude, die repräsentative Rolle als Alt-OB anzunehmen: "Er soll so weiter machen wie heute. Er sollte sich nicht entziehen, sondern präsent sein." Ude und Reiter sind sich seit vielen Jahren nicht gerade in inniger Freundschaft verbunden – der Ratschlag des einen Alt-OB wird beim anderen also womöglich eher nicht auf ein offenes Ohr stoßen.
Ude und sein Nach-Nachfolger Krause im Gespräch. Foto: Florian Peljak
Die Stadt lädt zum Empfang
Der festliche Auftakt des Rathaus-Tages ist nun vorbei, Dominik Krause trägt die Amtskette über seinem Anzug, die neuen Stadtratsmitglieder sind vereidigt. Um 14 Uhr trifft sich der Stadtrat dann im neuen Rathaus. Dort werden die Zweite und Dritte Bürgermeisterin gewählt, es sollen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) werden. Die Stadt lädt zuvor noch zu einem Empfang.
Krause dankt Reiter für sein Wirken
Am Ende seiner Rede richtet sich Krause noch einmal persönlich an Dieter Reiter. "Ich danke dir aus ganzem Herzen für die letzten zwölf Jahre", sagt der neue Oberbürgermeister. Er freue sich sehr, dass Reiter an diesem Vormittag ins Rathaus gekommen ist und ein paar Worte gesagt hat. Es folgt ein langer, herzlicher Applaus.
Dann schließt Dominik Krause seine Rede mit: "Auf die kommenden sechs Jahre!" Es folgt ein musikalischer Abschluss, das Streicherquartett übernimmt noch einmal. Sie spielen den Rockhit "Mr. Brightside" von The Killers.
Dann schließt Dominik Krause seine Rede mit: "Auf die kommenden sechs Jahre!" Es folgt ein musikalischer Abschluss, das Streicherquartett übernimmt noch einmal. Sie spielen den Rockhit "Mr. Brightside" von The Killers.
Spontaner Applaus nach Bekenntnis zu weltoffener Stadt
Es gibt an mehreren Stellen während Krauses Rede Applaus, gerade am Anfang an den Stellen, an denen er eine rhetorische Pause macht. Doch den längsten Applaus gibt es spontan, als Krause ein kraftvolles Bekenntnis für eine weltoffene Stadt sendet: "Keine Kompromisse oder falsche Toleranz, sondern eine klare Haltung wird es mit mir geben, wenn es um Hass und Hetze geht." Es folgt eine Aufzählung, mit der er von Diskriminierung betroffenen Menschen seine Unterstützung zusichert: "Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus, Ableismus, Hass gegen Muslime, gegen Frauen oder gegen LGBTIQs dürfen in unserer Stadt keinen Platz haben."
Kurz darauf dankt der 35-Jährige "den Münchnerinnen und Münchnern, die das Vertrauen haben, einem jungen Politiker Verantwortung für das höchste Amt in München zu übertragen, es ist mir eine große Ehre". Krause hebt schon zum nächsten Satz, doch auch da unterbricht ihn der Applaus des Publikums.
Dominik Krause positioniert sich in seiner Antrittsrede klar und dankt Dieter Reiter für die letzten zwölf Jahre. Jana Jöbstl/Lisa Bögl