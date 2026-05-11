Süddeutsche Zeitung München on Instagram: "Es werde darauf ankommen, "die richtigen Entscheidungen zu treffen", mahnt Dieter Reiter seinen Oberbürgermeister-Nachfolger. An diesem Montagvormittag hält Reiter seine Abschiedsrede, im Alten Rathaus in München. Kurze Zeit später übergibt er Dominik Krause die Amtskette. Reiters Ton Krause gegenüber ist auffallend freundlich und wertschätzend: "Du kannst die Amtskette mit Stolz tragen und mit dem Bewusstsein, dass die ganze Stadt hinter Dir steht." Und dann gibt der Alt-OB dem Neu-OB einen Rat, explizit keinen "Ratschlag", weil darin das Wort "Schlag" stecke. "Nimm Dir", so Reiter, "bei aller Verantwortung immer wieder Zeit rauszugehen in die Viertel zu den Leuten, da erfährst Du mehr als in jeder Sitzung." Mehr zu Dieter Reiters Abschiedsrede, Dominik Krauses Antrittsrede und allen Entwicklungen aus dem Münchner Rathaus: Link in der Bio. Video & Schnitt: Jana Jöbstl"

59 likes, 0 comments - szmuenchen on May 11, 2026: "Es werde darauf ankommen, "die richtigen Entscheidungen zu treffen", mahnt Dieter Reiter seinen Oberbürgermeister-Nachfolger. An diesem Montagvormittag hält Reiter seine Abschiedsrede, im Alten Rathaus in München. Kurze Zeit später übergibt er Dominik Krause die Amtskette. Reiters Ton Krause gegenüber ist auffallend freundlich und wertschätzend: "Du kannst die Amtskette mit Stolz tragen und mit dem Bewusstsein, dass die ganze Stadt hinter Dir steht." Und dann gibt der Alt-OB dem Neu-OB einen Rat, explizit keinen "Ratschlag", weil darin das Wort "Schlag" stecke. "Nimm Dir", so Reiter, "bei aller Verantwortung immer wieder Zeit rauszugehen in die Viertel zu den Leuten, da erfährst Du mehr als in jeder Sitzung." Mehr zu Dieter Reiters Abschiedsrede, Dominik Krauses Antrittsrede und allen Entwicklungen aus dem Münchner Rathaus: Link in der Bio. Video & Schnitt: Jana Jöbstl".