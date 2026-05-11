Zweieinhalb Stunden Debatte - dann stimmt die SPD fast geschlossen zu

Die FDP hat am Freitagabend mit großer Mehrheit vorgelegt, die SPD hat Samstagvormittag sogar mit noch mehr Zustimmung nachgezogen: Die Münchner Sozialdemokraten votierten auf ihrem Parteitag nach gut zweieinhalb Stunden Debatte über den neuen Koalitionsvertrag fast geschlossen für das Regierungsbündnis mit Grünen, Rosa Liste, FDP und Freien Wählern. Es gab lediglich eine Gegenstimme und eine Enthaltung.



Stadt- und Fraktionschef Christian Köning hatte zuvor für "einen guten Vertrag mit vielen sozialdemokratischen Kerninhalten geworben". Auch die jetzige und aller Wahrscheinlichkeit nach auch künftige Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl sowie die Co-Vorsitzende der Fraktion, Anne Hübner, hatten sich mit dem Ergebnis der Verhandlungen sehr einverstanden gezeigt. Es sei immer wieder gelungen, "die roten Linien der Sozialdemokratie" in den Vertrag einzuzeichnen, sagte Dietl. Dass die SPD die Referenten für Soziales sowie Arbeit und Wirtschaft weiter stellen könne, sei elementar. "Da steckt so viel Sozialdemokratie drin, das lassen wir uns nicht auseinanderzerren."



Die Mitglieder im Kolpingsaal gleich hinter dem Stachus gingen bei dieser Interpretation des Koalitionsvertrags großteils mit. Da ist "was Gutes herausgekommen", sagte Peter Pinck, Vorsitzender des Ortsvereins Altstadt-Lehel. Er bedankte sich beim Verhandlungsteam ausdrücklich, "dass wir im Tal der Tränen das hingekriegt haben". Was gemeint war, wussten alle im Saal: der Verlust des Amts des Oberbürgermeisters, das die SPD bis zur Niederlage von Dieter Reiter ununterbrochen seit 1984 besetzen konnte. Die Basis bestätigte auch die Strategie des Parteivorstands, sich dennoch weiter an der Stadtregierung zu beteiligen. "Opposition ist Scheiße, für die SPD wäre sie tödlich", sagte Wolfgang Kuhn, bislang Bezirksausschussvorsitzender in Moosach. Die Partei brauche in der jetzigen Situation mehr Sichtbarkeit, und nicht weniger.



Kritik gab es vor allem an zwei Punkten: Die Interessen ausländischer Mitbürger vermissten einige Redner im Koalitionsvertrag. Und das Kommunalreferat ohne Not an den CSU-Mann Alexander Dietrich und damit an die Opposition abzugeben, hielten manche für einen Fehler. Man habe sich möglicherweise "den künftigen OB-Kandidaten der CSU" in die Stadtregierung geholt, hieß es. Andere fanden die Geste in Ordnung und auch Alexander Dietrich als Person, hätten für ihn aber ein anderes Referat gewählt.



Doch die große Harmonie, zwischendurch auch mal leicht angekratzt durch die Forderung nach einer Aufarbeitung der OB-Niederlage und der Verluste der Partei bei der Stadtratswahl, konnten und wollten solche Kritiker offensichtlich nicht stören. Man habe nicht jeden Wunsch aus dem Wahlprogramm in den Koalitionsvertrag hineinverhandeln können, sagte der Stadtvorsitzende Köning. Aber dafür habe man auch nicht die Position gehabt. Enthalten sei, "was wir durchsetzen konnten". Und damit zeigte sich die sonst oft sehr kritische bis streitlustige SPD ausdrücklich zufrieden.