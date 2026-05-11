Für unseren Newsblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Informationen der Nachrichtenagentur dpa.
Wichtige Updates
So läuft der Montag im Rathaus ab
Mehrere Überraschungen bei den Top-Personalien
Koalitionsvertrag unterschrieben
Schon vor Beginn der Vorstellung des Koalitionsvertrags hatte es im Foyer vor den Sitzungssälen ein großes Tischerücken gegeben, die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags sollte ja auch optisch etwas hergeben. Unter dem Wappen mit dem Münchner Kindl nehmen dann Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und die beiden designierten Bürgermeisterinnen Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) an einem verschnörkelten Tisch mit der traditionellen Hauberrisser-Optik als erste Platz. Fotografen und Kameraleute stehen bereit.
Um Punkt 9.30 Uhr setzt Krause dann die erste Unterschrift unter das Papier. Im Minutentakt kommen dann alle Partner der Fraktionen und auch der Parteien für die Unterschriften nach vorne. OB Krause erinnert am Rande daran, welches Privileg es sei, in so einer engen Gruppe zu stehen und zu sitzen und den Koalitionsvertrag zu unterzeichnen. Vor sechs Jahren gab es noch eine eher sterile Unterzeichnung im Corona-Abstand. Dafür gab es immerhin ein distanziertes Anstoßen auf die neue Koalition mit Sekt. Das muss diesmal entfallen, nach den Unterschriften eilen alle hinüber ins Alte Rathaus, in dem um zehn Uhr die konstituierende Sitzung des Stadtrats beginnt.
Um Punkt 9.30 Uhr setzt Krause dann die erste Unterschrift unter das Papier. Im Minutentakt kommen dann alle Partner der Fraktionen und auch der Parteien für die Unterschriften nach vorne. OB Krause erinnert am Rande daran, welches Privileg es sei, in so einer engen Gruppe zu stehen und zu sitzen und den Koalitionsvertrag zu unterzeichnen. Vor sechs Jahren gab es noch eine eher sterile Unterzeichnung im Corona-Abstand. Dafür gab es immerhin ein distanziertes Anstoßen auf die neue Koalition mit Sekt. Das muss diesmal entfallen, nach den Unterschriften eilen alle hinüber ins Alte Rathaus, in dem um zehn Uhr die konstituierende Sitzung des Stadtrats beginnt.
Dominik Krause unterschreibt den Koalitionsvertrag. Anna Hoben
Dieter Reiter und Dominik Krause begrüßen sich
Dieter Reiter ist zurück auf der Bühne. Zum ersten Mal absolviert er seit seiner Wahlniederlage einen öffentlichen Auftritt. Er ist bereits im Alten Rathaus und schüttelt seinem Nachfolger Dominik Krause die Hand. Reiter hält jetzt seine REde zur Amtsübergabe. Er tritt ans Pult und beginnt mit seiner Ansprache.
Sind im Alten Rathaus angekommen: Dominik Krause und Dieter Reiter. Foto: Jana Jöbstl
Das ist der Festsaal im Alten Rathaus
Seit 1874 tagen Münchens Politiker im Neuen Rathaus, das Alte Rathaus dient aber noch repräsentativen und feierlichen Zwecken. Deswegen findet die Vereidigung von Dominik Krause und der neuen Stadträte hier statt. Am Alten Rathaus kommen die Münchner vorbei, wenn sie vom Marienplatz zum Tal gehen, es beherbergt das Spielzeugmuseum und liegt nur wenige Schritte vom Neuen Rathaus entfernt.
Der große Festsaal gilt als Meisterstück der Münchner Gotik, das Tonnengewölbe ist imposant, es stehen mehrere von Erasmus Grasser geschaffene Moriskentänzer im Raum (allerdings nur Kopien, die Originale sind im Stadtmuseum zu sehen). Nachdem das Alte Rathaus im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden war, wurde es rekonstruiert. Hier wurde 2014 Dieter Reiter die Amtskette umgehängt - und dort hängt er sie nun seinem Nachfolger um.
Der große Festsaal gilt als Meisterstück der Münchner Gotik, das Tonnengewölbe ist imposant, es stehen mehrere von Erasmus Grasser geschaffene Moriskentänzer im Raum (allerdings nur Kopien, die Originale sind im Stadtmuseum zu sehen). Nachdem das Alte Rathaus im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden war, wurde es rekonstruiert. Hier wurde 2014 Dieter Reiter die Amtskette umgehängt - und dort hängt er sie nun seinem Nachfolger um.
Der Festsaal im Rathaus - bei einer Ehrung für soziales Engagement. (Archivbild von 2017). Florian Peljak
Nicht nur Dominik Krause bekommt eine Kette
Die Tradition der Amtskette für den Münchner Oberbürgermeister geht auf Franz de Paula Edler von Mittermayr zurück. Er amtierte von 1818 bis zu seinem Tod 1836 als Erster Münchner Bürgermeister. Die Kette ist ein sichtbares Zeichen der souveränen Amtsgewalt des gewählten Vertreters der Bürgerinnen und Bürger.
Schmuck gibt es übrigens nicht nur für den OB, sondern auch für die beiden Stellvertreterinnen – was in dem Falle Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) werden sollen. Die müssen sich aber mit einer Medaille aus dem Jahr 1958 begnügen (Wer sich noch detaillierter in die Ketten-Historie der Münchner Stadtpolitiker einarbeiten will, findet hier sein Glück).
An der Stelle nur noch ein letzter Ketten-Fakt: Die Stadträte haben seit 1914 eine eigene. Davor war für sie eine Amtstracht vorgeschrieben: schwarzer Frack mit seidener Kniebundhose, Dreispitz und einem Degen.
Schmuck gibt es übrigens nicht nur für den OB, sondern auch für die beiden Stellvertreterinnen – was in dem Falle Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD) werden sollen. Die müssen sich aber mit einer Medaille aus dem Jahr 1958 begnügen (Wer sich noch detaillierter in die Ketten-Historie der Münchner Stadtpolitiker einarbeiten will, findet hier sein Glück).
An der Stelle nur noch ein letzter Ketten-Fakt: Die Stadträte haben seit 1914 eine eigene. Davor war für sie eine Amtstracht vorgeschrieben: schwarzer Frack mit seidener Kniebundhose, Dreispitz und einem Degen.
Die Amtskette des Münchner Oberbürgermeisters. Foto: Jana Jöbstl
Stadt München streamt die Sitzung
Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Wer nun verfolgen möchte, wie Dieter Reiter Dominik Krause die Amtskette überreicht, kann dies im Stream der Stadt München tun. Von 10 Uhr an wird die Sitzung unter muenchen.de/stadtrat-live übertragen, im SZ-Liveblog beschreiben und analysieren wir für Sie das Geschehen im Rathaus. Es sind mehrere Kolleginnen und Kollegen vor Ort.
Auf dem Weg zur Amtskettenübergabe ins Alte Rathaus
Während oben noch die Pressekonferenz läuft, herrscht reger Betrieb zwischen Neuem Rathaus und Altem Rathaus, wo es um 10 Uhr weitergeht mit der Amtseinführung von OB Dominik Krause. Beschäftigte der Stadt bereiten den Festakt vor. Und die Fraktion von ÖDP, München-Liste und Bündnis Kultur trifft sich auf dem Marienplatz. Tobias Ruff (ÖDP) und Dirk Höpner (München-Liste) tragen bereits ihre Amtsketten, Johann Sauerer (ÖDP) und Kathrin Schäfer (Bündnis Kultur), die neu in den Stadtrat gewählt wurden, bekommen ihre gleich.
Die neue Fraktion von ÖDP, München-Liste und Bündnis Kultur: Tobias Ruff, Kathrin Schäfer, Dirk Höpner und Johann Sauerer (v.l.n.r.) auf dem Marienplatz. Sebastian Krass
Fraktionsspitzen stellen den Koalitionsvertrag vor
Guten Morgen aus dem Großen Sitzungssaal im Neuen Rathaus. Um 8.50 Uhr hat hier der große Rathaus-Tag begonnen: mit einer Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag der neuen „Mango“-Koalition aus Grünen, SPD, FDP, Freien Wählern und der Rosa Liste. Direkt im Anschluss wollen die Partei- und Fraktionsspitzen den Vertrag unterschreiben. Es sieht ein bisschen anders aus als sonst, wenn der Stadtrat zu seiner Vollversammlung zusammenkommt: Die vordere Bank ist komplett belegt mit den Spitzenleuten der Koalition; auf den Bänken der Fraktionen sitzen Journalisten, die Fotografendichte ist deutlich höher als sonst.
Eigentlich hätte die Unterzeichnung schon gestern Nachmittag passieren sollen, aber Oberbürgermeister Dominik Krause lag mit einem fiebrigen Infekt flach. "Mich hat es am Wochenende ziemlich zerwürfelt", sagt er zu Beginn der Pressekonferenz, "aber besser nach getaner Arbeit als vorher". Er sieht noch etwas blass um die Nase aus. Die Terminverschiebung habe auch einen Vorteil, sagt er: So seien alle "noch schicker, als wir ohnehin gewesen wären". Denn um 10 Uhr geht es nebenan im Alten Rathaus gleich weiter mit der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats.
Dann bedankte Krause sich bei den beteiligten Partnern. Alle hätten in den Verhandlungen "ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Kompromissbereitschaft" bewiesen. "Dieser Koalitionsvertrag atmet genau diesen Geist."
Eigentlich hätte die Unterzeichnung schon gestern Nachmittag passieren sollen, aber Oberbürgermeister Dominik Krause lag mit einem fiebrigen Infekt flach. "Mich hat es am Wochenende ziemlich zerwürfelt", sagt er zu Beginn der Pressekonferenz, "aber besser nach getaner Arbeit als vorher". Er sieht noch etwas blass um die Nase aus. Die Terminverschiebung habe auch einen Vorteil, sagt er: So seien alle "noch schicker, als wir ohnehin gewesen wären". Denn um 10 Uhr geht es nebenan im Alten Rathaus gleich weiter mit der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats.
Dann bedankte Krause sich bei den beteiligten Partnern. Alle hätten in den Verhandlungen "ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Kompromissbereitschaft" bewiesen. "Dieser Koalitionsvertrag atmet genau diesen Geist."
Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag im Neuen Rathaus. Foto: Anna Hoben
Reiter tritt erstmals nach Abwahl öffentlich auf
Per Brief und Video auf Instagram hat sich Dieter Reiter (SPD) nach zwölf Jahren Amtszeit schon verabschiedet, der Stadtrat hat ihm bereits in Abwesenheit den Titel Alt-Oberbürgermeister verliehen. Seit der Niederlage in der Stichwahl gegen Dominik Krause (Grüne) trat er nicht mehr öffentlich auf, wie er es damals in einem kurzen Statement angekündigt hatte. Auch zu seiner letzten Stadtratssitzung im April erschien er nicht, obwohl er vor der Wahl versprochen hatte, spätestens hier alle noch offenen Fragen zu seinen nicht genehmigten Nebentätigkeiten beim FC Bayern zu beantworten. Die politische Aufarbeitung der Affäre, die ihm das Amt gekostet haben dürfte, schloss der Stadtrat ohne ihn und weitere Erkenntnisse ab. Die Aufarbeitung liegt nun alleine bei der Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde, die bisher kein Ergebnis vorgelegt hat.
Der Auftritt Reiters im Alten Rathaus an diesem Montagvormittag wird also mit Spannung erwartet: Was wird er in seiner Rede sagen? Wie verhält er sich gegenüber seinem Nachfolger? Wie gegenüber dem Stadtrat? Eine nicht öffentliche Amtsübergabe an Krause fand bisher nicht statt, wenn diese nicht noch zur Hochzeit der Koalitionsverhandlungen in der vergangenen Woche nachgeholt wurde. Nun will Reiter seinem Nachfolger aber offiziell die Amtskette umhängen. Am kommenden Wochenende werde der Alt-Oberbürgermeister ihm zudem beim Benefizlauf Giro die Monaco symbolisch einen Staffelstab überreichen, hatte Krause kürzlich angekündigt.
Der Auftritt Reiters im Alten Rathaus an diesem Montagvormittag wird also mit Spannung erwartet: Was wird er in seiner Rede sagen? Wie verhält er sich gegenüber seinem Nachfolger? Wie gegenüber dem Stadtrat? Eine nicht öffentliche Amtsübergabe an Krause fand bisher nicht statt, wenn diese nicht noch zur Hochzeit der Koalitionsverhandlungen in der vergangenen Woche nachgeholt wurde. Nun will Reiter seinem Nachfolger aber offiziell die Amtskette umhängen. Am kommenden Wochenende werde der Alt-Oberbürgermeister ihm zudem beim Benefizlauf Giro die Monaco symbolisch einen Staffelstab überreichen, hatte Krause kürzlich angekündigt.
So läuft der Montag im Rathaus ab
Dominik Krause ist an einem fiebrigen Infekt erkrankt, deswegen wurde der Koalitionsvertrag am Sonntag noch nicht unterschrieben, sondern dies soll am Montagmorgen geschehen. Anschließend wird Krause als Oberbürgermeister vereidigt. Ein eng getakteter Zeitplan, so läuft der Tag im Rathaus nun genau ab:
8.45 Uhr: Die neue Münchner Rathauskoalition aus Grünen, SPD, Freien Wählern, FDP und Rosa Liste stellt den Koalitionsvertrag vor, auf den sie sich geeinigt hat und den die Parteispitzen unterzeichnen wollen. Dies geschieht im Rahmen einer Pressekonferenz im Münchner Rathaus, die um 8.45 Uhr beginnt.
10 Uhr: Der neu gewählte Stadtrat kommt zum ersten Mal zusammen. Dabei wird der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) im Festsaal des Alten Rathauses vereidigt. Die Amtskette umhängen wird ihm sein Amtsvorgänger Dieter Reiter (SPD). Es wird Reiters erster öffentlicher Auftritt seit seiner Niederlage gegen Krause in der Stichwahl am 22. März. Auch eine Rede hat der frühere OB angekündigt. Krause wird seine Antrittsrede halten.
14 Uhr: Nach einer Mittagspause soll dann im Stadtrat die Wahl der Zweiten und Dritten Bürgermeisterinnen stattfinden. Für die Posten vorgesehen sind Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD).
8.45 Uhr: Die neue Münchner Rathauskoalition aus Grünen, SPD, Freien Wählern, FDP und Rosa Liste stellt den Koalitionsvertrag vor, auf den sie sich geeinigt hat und den die Parteispitzen unterzeichnen wollen. Dies geschieht im Rahmen einer Pressekonferenz im Münchner Rathaus, die um 8.45 Uhr beginnt.
10 Uhr: Der neu gewählte Stadtrat kommt zum ersten Mal zusammen. Dabei wird der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) im Festsaal des Alten Rathauses vereidigt. Die Amtskette umhängen wird ihm sein Amtsvorgänger Dieter Reiter (SPD). Es wird Reiters erster öffentlicher Auftritt seit seiner Niederlage gegen Krause in der Stichwahl am 22. März. Auch eine Rede hat der frühere OB angekündigt. Krause wird seine Antrittsrede halten.
14 Uhr: Nach einer Mittagspause soll dann im Stadtrat die Wahl der Zweiten und Dritten Bürgermeisterinnen stattfinden. Für die Posten vorgesehen sind Mona Fuchs (Grüne) und Verena Dietl (SPD).
Warum die Parteien ungewöhnlich konsensual zustimmen
Die Mitglieder der neuen Rathaus-Regierung stimmen ungewöhnlich einvernehmlich für den Koalitionsvertrag. Schlucken müssen trotzdem manche – und der Zeitplan wird wegen einer Erkrankung von Dominik Krause durcheinandergewirbelt. Die Kollegin Anna Hoben und die Kollegen Heiner Effern und Joachim Mölter waren am Wochenende auf den Parteitagen und haben das Geschehen zusammengefasst:
Unterzeichnung des Koalitionsvertrags verschoben
Die Erkrankung von Dominik Krause wirbelt den Zeitplan der neuen Stadtregierung durcheinander: "Aus gesundheitlichen Gründen" müssten die für Sonntagnachmittag geplante Unterzeichnung und die Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrags verschoben werden, teilte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion im Rathaus mit. Neuer Termin ist nun der Montagmorgen, kurz vor der Vollversammlung, in der der ehemalige OB Dieter Reiter (SPD) die Amtskette an Dominik Krause weiterreichen wird.
Grüne stimmen geschlossen Koalitionsvertrag zu - OB Krause erkrankt
Der wichtigste Mann fehlte am Samstagabend bei der Abstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag: Oberbürgermeister Dominik Krause kurierte zu Hause einen fiebrigen Infekt aus. Er konnte also nicht dafür werben, was er und die Top-Verhandler der Partei in der vergangenen Woche mit den vier weiteren beteiligten Bündnispartnern ausgehandelt haben. Dem Zuspruch der Parteimitglieder tat das keinen Abbruch: Die 239 Stimmberechtigten votierten gegen 21.15 Uhr nach einer einstündigen Debatte im Saal der Katholischen Akademie in Schwabing einstimmig für das Papier, das die Politik der kommenden sechs Jahre im Münchner Rathaus bestimmen soll.
Hundert Prozent Zustimmung, damit übertrafen sie sogar die Sozialdemokraten, bei deren Parteitag am Vormittag es eine Gegenstimme und eine Enthaltung gegeben hatte. Die Zustimmungsquote bei der FDP am Freitagabend lag bei knapp 87 Prozent. Und am Samstagnachmittag teilten die Freien Wähler mit, dass ihr Stadtverband am Abend zuvor in einer Vorstandssitzung den neuen Vertrag genehmigt hatte, ebenfalls ohne Gegenstimmen.
Der Koalitionsvertrag sei "kein grünes Wahlprogramm und auch kein Wunschzettel", sagte Münchens Grünen-Parteichefin Svenja Jarchow-Pongratz den Parteimitgliedern. Das sei nicht möglich bei fünf beteiligten Partnern. Aber die Grünen stellten nun den Oberbürgermeister und bald auch die Zweite Bürgermeisterin. "Das ist historisch."
"Sehr, sehr müde, aber mindestens doppelt so glücklich", so hatte die designierte Bürgermeisterin Mona Fuchs vor der Abstimmung der Grünen ihren Gefühlszustand beschrieben. Es sei ein "wirklich guter Vertrag gelungen", der harte Herausforderungen adressiere, allen voran die "Wohnungskrise" und die "Haushaltskrise", aber gleichzeitig für Aufbruch und Erneuerung stehe. Dass alle Parteien zu Kompromissen, "manchmal auch schmerzhaften", bereit gewesen seien, sei "vielleicht ein Vorgeschmack auf die kommende Regierungszeit, zumindest wünschen wir uns das sehr".
Hundert Prozent Zustimmung, damit übertrafen sie sogar die Sozialdemokraten, bei deren Parteitag am Vormittag es eine Gegenstimme und eine Enthaltung gegeben hatte. Die Zustimmungsquote bei der FDP am Freitagabend lag bei knapp 87 Prozent. Und am Samstagnachmittag teilten die Freien Wähler mit, dass ihr Stadtverband am Abend zuvor in einer Vorstandssitzung den neuen Vertrag genehmigt hatte, ebenfalls ohne Gegenstimmen.
Der Koalitionsvertrag sei "kein grünes Wahlprogramm und auch kein Wunschzettel", sagte Münchens Grünen-Parteichefin Svenja Jarchow-Pongratz den Parteimitgliedern. Das sei nicht möglich bei fünf beteiligten Partnern. Aber die Grünen stellten nun den Oberbürgermeister und bald auch die Zweite Bürgermeisterin. "Das ist historisch."
"Sehr, sehr müde, aber mindestens doppelt so glücklich", so hatte die designierte Bürgermeisterin Mona Fuchs vor der Abstimmung der Grünen ihren Gefühlszustand beschrieben. Es sei ein "wirklich guter Vertrag gelungen", der harte Herausforderungen adressiere, allen voran die "Wohnungskrise" und die "Haushaltskrise", aber gleichzeitig für Aufbruch und Erneuerung stehe. Dass alle Parteien zu Kompromissen, "manchmal auch schmerzhaften", bereit gewesen seien, sei "vielleicht ein Vorgeschmack auf die kommende Regierungszeit, zumindest wünschen wir uns das sehr".
Mona Fuchs spricht stellvertretend für Oberbürgermeister Dominik Krause. Foto: Florian Peljak
Weisenburger: Gebühren müssen "an vielen Stellen" erhöht werden
Apropos Haushaltskrise: Fraktionschef Sebastian Weisenburger kündigte an, dass städtische Gebühren "an vielen Stellen" erhöht werden müssten. Das werde in den kommenden Jahren zu unangenehmen Diskussionen führen. Den Part zum Wohnen im Koalitionsvertrag wertete er als Erfolg, das Kapitel lese sich "weitgehend so, als hätten wir es geschrieben, aber es war sehr konsensual".
Kritik am Koalitionsvertrag äußerten Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Jugend. Als insgesamt "zufriedenstellend", aber "erschreckend oberflächlich" in Bezug auf die aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen bezeichnete ihn eine Rednerin. Konkrete Strategien etwa gegen rassistische Gewalt oder digitale Hetze suche man vergeblich. Eine andere Rednerin fand es "enttäuschend", wie wenig der Vertrag über Bildungsgerechtigkeit spreche.
Ein Parteimitglied mit augenscheinlich mehr Lebensjahren äußerte sich positiv überrascht darüber, dass die Finanzen an erster Stelle stehen, normalerweise seien die bei den Grünen ja unter "ferner liefen". In Gesprächen nach dem Ende des offiziellen Teils war unterdessen auch zu hören, dass der Vertrag "keine Ecken und Kanten" habe und vieles im Unkonkreten lasse.
Kritik am Koalitionsvertrag äußerten Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Jugend. Als insgesamt "zufriedenstellend", aber "erschreckend oberflächlich" in Bezug auf die aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen bezeichnete ihn eine Rednerin. Konkrete Strategien etwa gegen rassistische Gewalt oder digitale Hetze suche man vergeblich. Eine andere Rednerin fand es "enttäuschend", wie wenig der Vertrag über Bildungsgerechtigkeit spreche.
Ein Parteimitglied mit augenscheinlich mehr Lebensjahren äußerte sich positiv überrascht darüber, dass die Finanzen an erster Stelle stehen, normalerweise seien die bei den Grünen ja unter "ferner liefen". In Gesprächen nach dem Ende des offiziellen Teils war unterdessen auch zu hören, dass der Vertrag "keine Ecken und Kanten" habe und vieles im Unkonkreten lasse.
Zweieinhalb Stunden Debatte - dann stimmt die SPD fast geschlossen zu
Die FDP hat am Freitagabend mit großer Mehrheit vorgelegt, die SPD hat Samstagvormittag sogar mit noch mehr Zustimmung nachgezogen: Die Münchner Sozialdemokraten votierten auf ihrem Parteitag nach gut zweieinhalb Stunden Debatte über den neuen Koalitionsvertrag fast geschlossen für das Regierungsbündnis mit Grünen, Rosa Liste, FDP und Freien Wählern. Es gab lediglich eine Gegenstimme und eine Enthaltung.
Stadt- und Fraktionschef Christian Köning hatte zuvor für "einen guten Vertrag mit vielen sozialdemokratischen Kerninhalten geworben". Auch die jetzige und aller Wahrscheinlichkeit nach auch künftige Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl sowie die Co-Vorsitzende der Fraktion, Anne Hübner, hatten sich mit dem Ergebnis der Verhandlungen sehr einverstanden gezeigt. Es sei immer wieder gelungen, "die roten Linien der Sozialdemokratie" in den Vertrag einzuzeichnen, sagte Dietl. Dass die SPD die Referenten für Soziales sowie Arbeit und Wirtschaft weiter stellen könne, sei elementar. "Da steckt so viel Sozialdemokratie drin, das lassen wir uns nicht auseinanderzerren."
Die Mitglieder im Kolpingsaal gleich hinter dem Stachus gingen bei dieser Interpretation des Koalitionsvertrags großteils mit. Da ist "was Gutes herausgekommen", sagte Peter Pinck, Vorsitzender des Ortsvereins Altstadt-Lehel. Er bedankte sich beim Verhandlungsteam ausdrücklich, "dass wir im Tal der Tränen das hingekriegt haben". Was gemeint war, wussten alle im Saal: der Verlust des Amts des Oberbürgermeisters, das die SPD bis zur Niederlage von Dieter Reiter ununterbrochen seit 1984 besetzen konnte. Die Basis bestätigte auch die Strategie des Parteivorstands, sich dennoch weiter an der Stadtregierung zu beteiligen. "Opposition ist Scheiße, für die SPD wäre sie tödlich", sagte Wolfgang Kuhn, bislang Bezirksausschussvorsitzender in Moosach. Die Partei brauche in der jetzigen Situation mehr Sichtbarkeit, und nicht weniger.
Kritik gab es vor allem an zwei Punkten: Die Interessen ausländischer Mitbürger vermissten einige Redner im Koalitionsvertrag. Und das Kommunalreferat ohne Not an den CSU-Mann Alexander Dietrich und damit an die Opposition abzugeben, hielten manche für einen Fehler. Man habe sich möglicherweise "den künftigen OB-Kandidaten der CSU" in die Stadtregierung geholt, hieß es. Andere fanden die Geste in Ordnung und auch Alexander Dietrich als Person, hätten für ihn aber ein anderes Referat gewählt.
Doch die große Harmonie, zwischendurch auch mal leicht angekratzt durch die Forderung nach einer Aufarbeitung der OB-Niederlage und der Verluste der Partei bei der Stadtratswahl, konnten und wollten solche Kritiker offensichtlich nicht stören. Man habe nicht jeden Wunsch aus dem Wahlprogramm in den Koalitionsvertrag hineinverhandeln können, sagte der Stadtvorsitzende Köning. Aber dafür habe man auch nicht die Position gehabt. Enthalten sei, "was wir durchsetzen konnten". Und damit zeigte sich die sonst oft sehr kritische bis streitlustige SPD ausdrücklich zufrieden.
Stadt- und Fraktionschef Christian Köning hatte zuvor für "einen guten Vertrag mit vielen sozialdemokratischen Kerninhalten geworben". Auch die jetzige und aller Wahrscheinlichkeit nach auch künftige Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl sowie die Co-Vorsitzende der Fraktion, Anne Hübner, hatten sich mit dem Ergebnis der Verhandlungen sehr einverstanden gezeigt. Es sei immer wieder gelungen, "die roten Linien der Sozialdemokratie" in den Vertrag einzuzeichnen, sagte Dietl. Dass die SPD die Referenten für Soziales sowie Arbeit und Wirtschaft weiter stellen könne, sei elementar. "Da steckt so viel Sozialdemokratie drin, das lassen wir uns nicht auseinanderzerren."
Die Mitglieder im Kolpingsaal gleich hinter dem Stachus gingen bei dieser Interpretation des Koalitionsvertrags großteils mit. Da ist "was Gutes herausgekommen", sagte Peter Pinck, Vorsitzender des Ortsvereins Altstadt-Lehel. Er bedankte sich beim Verhandlungsteam ausdrücklich, "dass wir im Tal der Tränen das hingekriegt haben". Was gemeint war, wussten alle im Saal: der Verlust des Amts des Oberbürgermeisters, das die SPD bis zur Niederlage von Dieter Reiter ununterbrochen seit 1984 besetzen konnte. Die Basis bestätigte auch die Strategie des Parteivorstands, sich dennoch weiter an der Stadtregierung zu beteiligen. "Opposition ist Scheiße, für die SPD wäre sie tödlich", sagte Wolfgang Kuhn, bislang Bezirksausschussvorsitzender in Moosach. Die Partei brauche in der jetzigen Situation mehr Sichtbarkeit, und nicht weniger.
Kritik gab es vor allem an zwei Punkten: Die Interessen ausländischer Mitbürger vermissten einige Redner im Koalitionsvertrag. Und das Kommunalreferat ohne Not an den CSU-Mann Alexander Dietrich und damit an die Opposition abzugeben, hielten manche für einen Fehler. Man habe sich möglicherweise "den künftigen OB-Kandidaten der CSU" in die Stadtregierung geholt, hieß es. Andere fanden die Geste in Ordnung und auch Alexander Dietrich als Person, hätten für ihn aber ein anderes Referat gewählt.
Doch die große Harmonie, zwischendurch auch mal leicht angekratzt durch die Forderung nach einer Aufarbeitung der OB-Niederlage und der Verluste der Partei bei der Stadtratswahl, konnten und wollten solche Kritiker offensichtlich nicht stören. Man habe nicht jeden Wunsch aus dem Wahlprogramm in den Koalitionsvertrag hineinverhandeln können, sagte der Stadtvorsitzende Köning. Aber dafür habe man auch nicht die Position gehabt. Enthalten sei, "was wir durchsetzen konnten". Und damit zeigte sich die sonst oft sehr kritische bis streitlustige SPD ausdrücklich zufrieden.
Verena Dietl, derzeit und wohl auch künftig Dritte Bürgermeisterin, sieht im Koalitionsvertrag die roten Linien ihrer Partei nicht überschritten. Florian Peljak
Im Kolpingsaal lauschen die Münchner Sozialdemokraten ihrem Stadtchef Christian König. Florian Peljak
FDP stimmt für Koalitionsvertrag
Die Münchner FDP hat am Freitagabend als erste der beteiligten Parteien dem Koalitionsvertrag für die Landeshauptstadt zugestimmt. Bei der kurzfristig anberaumten Parteiversammlung im Backstage votierten 80 der 92 Stimmberechtigten für das Regierungs-Programm, das Grüne/Rosa Liste, SPD und FDP/Freie Wähler in den Tagen zuvor ausgehandelt und am Freitagmittag vorgestellt hatten. Grüne und SPD halten ihre Parteitage am Samstag ab. Falls dort nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, soll der Koalitionsvertrag am Sonntagnachmittag im Rathaus unterschrieben werden.
Lukas Köhler, der Stadtvorsitzende der FDP, hatte die Mitglieder zu Beginn der Versammlung auf die „historische Chance“ eingestimmt, in der Stadtregierung mitzuarbeiten: „Wir wollen lieber gestalten als am Seitenrand zuzuschauen.“ Das Koalitionspapier trage eine „klare liberale Handschrift“, warb er um Zustimmung. Anschließend erläuterten die Verhandlungsführer der Partei, welche Kompromisse sie in welchen Bereichen eingehen mussten und welche Punkte sie wo durchsetzen konnten.
Jörg Hoffmann, der Fraktionschef im Stadtrat, dankte allen Beteiligten für das kurzfristige Engagement aller Verhandlungsteilnehmer, nachdem sich die Sondierungsgespräche zwischen Grün-Rot und Volt Mitte April zerschlagen hatten und die Liberalen unverhofft ins Spiel gekommen waren.
In der anschließenden Aussprache wurden nur wenig Bedenken zur sogenannten Mango-Koalition geäußert. Die Mehrheit der Redner sah eher Chancen als Risiken bei einer Regierungsbeteiligung. „Ich sehe das als eine ganz andere Konstellation als bei der Ampel-Koalition“, sagte etwa die frühere Landtagsabgeordnete Julika Sandt zu entsprechend geäußerten Zweifeln.
Lukas Köhler, der Stadtvorsitzende der FDP, hatte die Mitglieder zu Beginn der Versammlung auf die „historische Chance“ eingestimmt, in der Stadtregierung mitzuarbeiten: „Wir wollen lieber gestalten als am Seitenrand zuzuschauen.“ Das Koalitionspapier trage eine „klare liberale Handschrift“, warb er um Zustimmung. Anschließend erläuterten die Verhandlungsführer der Partei, welche Kompromisse sie in welchen Bereichen eingehen mussten und welche Punkte sie wo durchsetzen konnten.
Jörg Hoffmann, der Fraktionschef im Stadtrat, dankte allen Beteiligten für das kurzfristige Engagement aller Verhandlungsteilnehmer, nachdem sich die Sondierungsgespräche zwischen Grün-Rot und Volt Mitte April zerschlagen hatten und die Liberalen unverhofft ins Spiel gekommen waren.
In der anschließenden Aussprache wurden nur wenig Bedenken zur sogenannten Mango-Koalition geäußert. Die Mehrheit der Redner sah eher Chancen als Risiken bei einer Regierungsbeteiligung. „Ich sehe das als eine ganz andere Konstellation als bei der Ampel-Koalition“, sagte etwa die frühere Landtagsabgeordnete Julika Sandt zu entsprechend geäußerten Zweifeln.
Im Backstage mit Mango: Felix Meyer (links) und Lukas Köhler bei der Versammlung der Münchner FDP. Stephan Rumpf
Dominik Krauses neue Machtzentrale – das Rathaus zum Durchklicken
Der neue Oberbürgermeister kennt sich ja bereits bestens aus im Rathaus am Marienplatz. Nach seinem Aufstieg vom Zweiten Bürgermeister zum Stadtoberhaupt durfte er vom alten Gebäudeteil in den neuen, linken Teil wechseln. In seinem großen OB-Büro arbeitet er nun gleich neben der "Königslaube" und hat damit auch Märchenkönig Ludwig II. im Rücken. Dominik Krause will einiges anders machen in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung; dass aber alle Büros der Bürgermeister auf einer Ebene im zweiten Stock sind, war bereits unter Dieter Reiter so. Im ersten Stock tüftelt der Kämmerer im Erkerzimmer an der Aufgabe, Geld in der stark verschuldeten Landeshauptstadt zusammenzuhalten. Gleich unter seinem Fenster bedroht ein grässlicher Lindwurm verängstigte Münchnerinnen und Münchner. An allerhöchster Stelle steht im Rathaus aber ein kleiner, bayerischer Bub. Mehr über das Neue Rathaus finden Sie hier:
München: Neues Rathaus am Marienplatz - Sehenswürdigkeit erklärt vom Glockenspiel bis zum Oberbürgermeister
Aus welchem Büro blickt Oberbürgermeister Dominik Krause auf den Marienplatz, wer arbeitet über dem Lindwurm und mit welchen Tricks wurde aus zwei so unterschiedlichen Bauten ein schönes Rathaus: ein Überblick nicht nur für Urlauber.
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