Die SPD hat am Samstag auf einem digitalen Parteitag den Koalitionsvertrag mit den Grünen gebilligt. In einer Online-Abstimmung sprachen sich 113 von 121 Delegierten für das Papier aus. Nur zwei stimmten mit "Nein", sechs gaben kein Votum ab. "Das ist eindeutig, es gibt technisch keine Einwände. Wir haben ein formal korrektes Ergebnis", sagte der Münchner Partei-Vize Roland Fischer. Damit steht von Seiten der SPD der geplanten Unterschrift am Sonntag nichts mehr im Wege. Die Grünen hatten für den Samstagnachmittag eine Videokonferenz angesetzt, um ein Meinungsbild über den Vertrag zu erhalten. Bei ihnen muss aber aus rechtlichen Gründen der Stadtvorstand noch eine verbindliche Entscheidung treffen.

Die beiden Parteien, deren Fraktionen mit den Einzel-Stadträten von der Rosa Liste (Grüne) und SPD (Volt) eine Fraktionsgemeinschaft eingegangen sind, müssen wegen der Corona-Krise erstmals in ihrer Geschichte Parteitage per Videoschalte abhalten. Den Anfang machte um zehn Uhr die SPD. Mehr als 150 Mitglieder schalteten sich per Telefon, Tablet und Computer zu. Stadtchefin Claudia Tausend warb in ihrer Eingangsrede mit dem gelungenen Mix aus ökologischen und sozialen Schwerpunkten um Zustimmung zum Koalitionsvertrag. "Ich kann ihn aus tiefstem Herzen empfehlen", sagte Tausend. Das angestrebte Bündnis mit den Grünen werde getragen von der gemeinsamen Idee einer "nachhaltigen Entwicklung in einer solidarischen Stadt".

Schon in der digitalen Aussprache zeigte sich eine große Zustimmung unter den zugeschalteten Mitgliedern. Grundsätzliche Kritik gab es kaum. Die designierte Dritte Bürgermeisterin und bisherige Fraktionschefin Verena Dietl lobte das Koalitionspapier mit warmen Worten. Ein "hervorragender Vertrag" sei bei den Verhandlungen herausgekommen, sagte sie. Diesen umzusetzen, sei in den kommenden sechs Jahren Aufgabe der Fraktion. Die Debatte prägten vor allem zwei Themen: die von der Corona-Krise ausgelöste Finanzkrise und die Sorge um ein scharfes politisches Profil der SPD als kleinerer Partner in einer Koalition mit den Grünen.

Insbesondere forderten mehrere Redner, dass bei nötigen Kürzungen im Haushalt und Streichungen bei Projekten auch die Partei einbezogen werden müsse. Der bisherige Fraktionschef Christian Müller, der sich kommende Woche aussichtsreich um eine Bestätigung im Amt bewirbt, versprach einen engen Draht zwischen Fraktion und Partei. "Wenn sich jemand ärgert, kann er sich sofort bei mir melden." Er warnte aber auch vor überzogenen Erwartungen. "Wir werden es nicht jedem recht machen können." Verena Dietl versicherte zudem, dass sich die neue Fraktion im Bündnis mit den Grünen deutlich bemerkbar machen wird. "Wir müssen an Profil zulegen."

Die Vertreter von Grünen und SPD wollen am Sonntag um 13 Uhr im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses ihre Unterschriften unter den 42 Seiten langen Koalitionsvertrag setzen. Diesen werden vorbehaltlich der sehr wahrscheinlichen Zustimmung der Grünen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), die Partei- und Stadtchefs sowie die Partner in den Fraktionsgemeinschaften unterzeichnen. Damit wird am Montag zur ersten Sitzung des neuen Stadtrats die neue Koalition auch formal stehen. Sie verfügt dann über 44 von 81 Stimmen inklusive Oberbürgermeister.