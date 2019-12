Verena Dietl, Fraktionsvorsitzende der SPD: "Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Bürger und nicht nur an denen, die am lautesten schreien."

Irgendwann kann sich Manuel Pretzl dann doch nicht mehr zurückhalten - eigentlich hatte sich die CSU auf die Haushaltsrede ihres Finanzpolitikers Hans Theiss beschränken wollen. Aber dann kommt der durchaus kämpferische und munter vorgetragene Beitrag von Katrin Habenschaden dazwischen, in dem die grüne OB-Kandidatin die Christsozialen ein bisschen bissig als "Bremser der Verkehrswende", ja "anachronistischen Einzelstellplatzklammerer" bezeichnet und die Verkehrspolitik der eigenen Partei lobt. Die immer wieder zu hörenden Vorwürfe, der U-Bahn-Bau sei in den letzten Jahren der rot-grünen Koalition bis 2014 praktisch zum Erliegen gekommen, sei ein "Märchen der CSU". Aber die CSU sei ja ohnehin bei ihren Wahlkampf-Slogans mit dem Motto "Zurück in die Vergangenheit" unterwegs und wolle ganz offenkundig implizieren, dass Münchens beste Zeit schon hinter uns liegt.

Das ist dem CSU-Bürgermeister dann doch zu viel, schnell ans Mikrofon also. Pretzl hat sich sicherheitshalber auf eine solche Replik vorbereitet und im Archiv der grünen Parteizeitung Grüne Mamba einen Text von 2002 gefunden, in dem die Partei ihre Ablehnung teurer U-Bahn-Bauten begründet und zelebriert. "Sie verkaufen Ihre Wähler für dumm", schimpft er in Richtung der grünen Kollegen. Statt in Sack und Asche zu gehen und einen Fehler einzugestehen, geriere man sich noch offensiv als U-Bahn-Partei. "Das ist unredlich." Und schlage dem Fass den Boden aus. Pretzl schäumt, als er an seinen Platz zurückgeht. So nicht. Später zieht es dann auch noch den grünen Fraktionschef Florian Roth zur Replik auf die Replik ans Rednerpult. Damals habe es andere Bevölkerungsprognosen und eine andere Haushaltslage gegeben, und überhaupt habe die rot-grüne Koalition 2008 ein großes Nahverkehrs-Ausbaupaket vorgestellt, in dem die U 9 bereits enthalten gewesen sei. Und die Tram-Westtangente, so Roth, würde ohne die CSU längst fahren.

Verbales Pingpong im Sitzungssaal. Es sind nur noch drei Monate bis zum Wahltermin, und das merkt man auch im letzten Stadtratsplenum vor der Weihnachtspause. Zumal es darin um den Haushalt für 2020 geht, und Haushaltsdebatten sind stets nicht nur Fachanalysen kommunaler Geldverwendung, sondern dienen als Generaldebatte über die Politik des jeweils regierenden Bündnisses sowie die konträren Vorstellungen der Opposition. Eine idealere Bühne gibt es nicht, um im parlamentarischen Rahmen schon einmal durchzuexerzieren, was man in den kommenden Wochen den Menschen auf der Straße erzählen will. Es lässt sich also aus den Haushaltsreden auch einiges erfahren über die Wahlkampfstrategien der Politik-Akteure.

Über Dieter Reiter zum Beispiel. Der Oberbürgermeister, mit viel Popularität ausgestattet, aber eben auch Mitglied einer bundesweit darbenden Partei, bewirbt sich mit dem Spruch "gesagt. getan. gerecht" um eine Vertragsverlängerung. Seine Rolle ist ebenso klar wie singulär verwendbar: die des erfahrenen Amtsinhabers, der als Zeugnis auf die eigene Bilanz verweist. Der SPD-Politiker erinnert an das deutschlandweit größte Schulbauprogramm und die 40 Prozent Anteil an den Gesamtinvestitionen, die auch im Haushalt 2020 für Schulen reserviert seien. "Das ist der richtige Schwerpunkt." Es werde kräftig in den Wohnungsbau investiert, auch hier sei München Spitzenreiter. "Wir verkaufen natürlich auch in Zukunft weder eigene Wohnungen noch eigene Grundstücke." Allein 44 Millionen Euro lasse sich die Stadt die Kostenfreiheit der Kindergärten leisten. Oder die Mobilität: Da sei unter anderem die U 9 auf den Weg gebracht.

Reiter, der mit lockeren Worten und bayerischem Einschlag spricht, sieht aber auch ein Warnsignal - eines finanzieller Art. Die Aneinanderreihung von Rekorden bei den Gewerbesteuereinnahmen ist beendet, um die Zukunftsinvestitionen fortzusetzen, müssten also von 2021 neue Schulden gemacht werden. Rund 4,3 Milliarden Euro sollen es bis 2023 sein - ein erklecklicher Anstieg, aktuell sind es nur 650 Millionen Euro. Das Thema bestimmt auch die Rede von Kämmerer Christoph Frey, der explizit darauf hinweist, welche Folgen schon ein geringer Rückgang der Gewerbesteuer um nur 90 Millionen Euro hat. Dadurch schrumpft nämlich der Überschuss der Verwaltung von prognostizierten 322 auf 223 Millionen Euro. Und das, obwohl auf der Einnahmeseite fast 340 Millionen Euro stehen, die durch den Verkauf von Finanzanlagen erlöst wurden. Die sind dann halt mal weg. Das Polster wird also dünner.

Eine sich verschlechternde Finanzsituation ist natürlich Futter für die Opposition. Das rot-schwarze Bündnis habe gerade in der Anfangsphase viele Differenzen mit Geld zugedeckt. Motto: Wir machen einfach alles. Habenschaden sieht daher keinerlei Grund für Eigenlob und "Selbstbeweihräucherung" der Regierenden, die nach wie vor teure Autotunnel im Programm hätten. Schulden mache könne durchaus sinnvoll sein, aber eben nur, wenn es sich um "kluge Zukunftsinvestitionen" handelt. In Klimaschutzprojekte beispielsweise. Diese Forderung, das lässt sich vorhersagen, wird sich bei den Grünen durch den gesamten Wahlkampf ziehen. Die Partei kann aus der Oppositionsrolle heraus agieren, da lobt man nicht die eigene Bilanz, sondern kritisiert die der Regierenden. Das tut auch, in völlig anderer Stoßrichtung, die Bayernpartei, die SPD und CSU heillose Geldverschwendung vorwirft, etwa beim Kauf von "Schrottimmobilien" oder der Förderung von Elektroautos.

Bei der CSU lautet die Strategie dagegen: Attacke auf die als Hauptgegner analysierten Grünen bei weitestgehender Schonung des Bündnispartners SPD. Finanzsprecher Hans Theiss spricht von einem "Augiasstall", den man 2014 vorgefunden habe. Das damit verbundene Ausmisten bezieht Theiss vor allem auf die Grünen. Während die neue SPD-Fraktionschefin Verena Dietl beim Blick in die Vergangenheit vor allem eines empfindet: Stolz, wie lange ihre Partei diese Stadt schon geprägt hat.