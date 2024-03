Politik in München

Wer soll hier künftig die Geschäfte leiten? Das Kommunalreferat in der Denisstraße.

Von Heiner Effern und Sebastian Krass

Wie die Macht in der Stadt verteilt wird, dafür gibt es eigentlich ein festes Regelwerk. Sehr detailliert haben Grüne und SPD auf Seite 39 ihres Koalitionsvertrags geregelt, wer von ihnen welche entscheidende Schaltstelle besetzen darf. Wer also welchen Bürgermeister-Posten bekommt, wer welches der 14 städtischen Referate erhält. Bisher haben die Vereinbarungen gehalten, auch wenn so manche Personalie wechselseitig zu Magendrücken oder gar inneren Krämpfen geführt hat. Gerade durchleben die Koalitionäre wieder eine Zeit der Schmerzen, dabei klingt die spannendste politische Personalie des Jahres ganz banal: Wer soll künftig das städtische Kommunalreferat führen?