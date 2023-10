Die Rathaus-Koalition hat Raum für neue Personalien, Muslime fordern OB Dieter Reiter zum Dialog auf und Proktologe Florian Frank schreibt ein Buch über Stuhlgang. Was sonst passiert ist.

Wie man dem Hintern Gutes tut Kaum jemand redet gerne über seine Probleme auf dem stillen Örtchen. Der Proktologe Florian Frank hat nun das Buch "After Hour" geschrieben und verrät, was den Stuhlgang erleichtert, wem ein Schemel hilft - und warum man nicht zu lange auf dem Klo sitzen sollte. (SZ Plus)

Rathaus-WG sucht neue Mitbewohner Nach dem Rücktritt der grünen Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und dem Ausscheiden des SPD-Fraktionschefs Christian Müller ist Raum für neue Personalien. Nichts geht einfach, nichts geht ohne Missverständnisse, und auf warme Worte wartet man oft vergebens. (SZ Plus)

Münchner Imame warnen vor Eskalation Muslime fordern OB Dieter Reiter in einem Brief zum Dialog auf - für die nächsten Tage sind trotz Verbots mehrere pro-palästinensische Demonstrationen geplant.

München ist ein guter Ort zum Leben - seit mehr als 2000 Jahren Archäologen entdecken im Norden der Stadt die Überreste einer keltischen und einer römischen Siedlung. Warum die Menschen sich dort niederließen und wie sie lebten. (SZ Plus)

Ein neuer Viktualienmarkt für den Süden Der Ratzingerplatz in Obersendling gilt vielen als einer der tristesten Plätze der Stadt. Nun will das Kommunalreferat dort einen fünften ständigen Lebensmittelmarkt errichten. Doch bevor es Käse- und Wurststände gibt, muss der Stadtrat das Projekt absegnen.

Bauarbeiten an S1 und S8: Längere Fahrtzeiten zum Flughafen - auch in den Herbstferien

Prozess vor dem Landgericht: Zwölf Kilo Marihuana per Post

Nahverkehr: Stadtrat lehnt Baustopp für Trambahn in Johanneskirchen ab

Prozess: Exhibitionist muss ins Gefängnis

Urteil am Amtsgericht: 1400 Euro für zwei Hochzeitsfotos

Kriminalität: Überfall statt Rendezvous

