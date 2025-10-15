Man erreicht Julia Post am Abend am Telefon, im Hintergrund meldet sich von Zeit zu Zeit ihr zehn Monate altes Baby. Ob sie an diesem Tag schon mal eine Pause gemacht habe? Ja, sagt Post, sogar mit richtigem Mittagessen. Seit zwei Jahren sitzt die Grünen-Politikerin, 36, im Bayerischen Landtag. Seit zehn Monaten ist sie Mutter einer Tochter. Und dass man als Erstes die Frage nach der Pause stellt, hat natürlich einen Grund. Mitte September hat Post bei Instagram einen Beitrag veröffentlicht, mit dem sie deutlich mehr Menschen erreicht hat, als sie es sonst mit ihren Beiträgen tut. Knapp 1000 Likes, mehr als 160 Kommentare.