Als erster Sportler bekommt Sepp Maier den Poetentaler verliehen für seine Verdienste um Kunst und Kultur in Bayern. Ein anderer Preisträger taucht überraschend nicht auf – und verpasst eine einmalige Laudatio.

Selten hat man so viel Hingabe und Verehrung eines Laudators erlebt, und das für einen Preisträger, der bei seiner Auszeichnung nicht mal persönlich erschienen ist. Georg „Grök“ Eggers hatte sich viel Mühe gemacht, um den Kinderbuchautor Paul Maar zu würdigen, nicht nur wunderbare Worte für dessen Kunst gefunden, sondern bei der Verleihung des Bayerischen Poetentalers auf der Bühne des Silbersaals im Deutschen Theater sogar die einst vom Sams erfundene Knackwurst-Bring-Anlage nachgebaut.