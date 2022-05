Von Marleen Wiegmann

Vielleicht sind es die Wände. Knallgelb sind sie gestrichen. So lebendig. So wild. So, wie man sich vielleicht gerne das Leben eines Fotomodels vorstellt. Ursula Buchfellner war 16 Jahre alt, als sie sich für den Playboy fotografieren ließ. Aufgewachsen ist sie in München im Hasenbergl - "mit Eltern und neun Geschwistern in zwei Zimmern. Eines war Küche und Wohnzimmer, im anderen schliefen wir alle", sagte sie einmal der SZ. Natürlich hat Ursula Buchfellner früher gehofft, aus ihrem Milieu herauszukommen. Raus aus dem Hasenbergl, rein in ein anderes Leben - ein Leben ohne Sozialwohnung, ohne ständige Geldsorgen.