Der Willy-Brandt-Platz in der Messestadt Riem ist doppelt so groß wie der Marienplatz - zu bieten hat er den Bewohner jedoch nichts. Das soll sich nun ändern.

Von Ilona Gerdom

14 500 Quadratmeter ist der Willy-Brandt-Platz in der Messestadt Riem groß. Zum Vergleich: Der Marienplatz kommt lediglich auf eine Fläche von 7800 Quadratmetern. Trotz der stattlichen Größe ist der Platz im Münchner Osten bei den Menschen allerdings nicht sehr beliebt, was vor allem an der kargen Gestaltung liegt. Daran aber soll sich nun etwas ändern. Grundlage dafür sind Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Viertel.

Was die Menschen vor Ort wollen, ist laut einer Mitteilung der Stadt ziemlich eindeutig: Entsiegelung und eine "naturnah gestaltete Platzfläche". Man könnte also sagen, das Gegenteil von dem, was sich derzeit bietet. Ursprünglich hätte mit der riesigen Freifläche ein "repräsentativer Vorplatz des Viertels" entstehen sollen, so das Baureferat. Zentrale Elemente sind bis heute "eine große Fläche aus Beton" und in der Mitte etwas Wasser. Ein paar Bäume gibt es am östlichen und westlichen Rand. Viel mehr Grün findet sich allerdings nicht in der Betonlandschaft.

"Trotz der Gestaltungsbemühungen" sei der Ort "nie als gelungen akzeptiert" worden, formuliert das Baureferat. Nach der Fertigstellung 2004 hatte man versucht, mit kleinen Maßnahmen wie Sitzmöbeln die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Erfolg hielt sich in Grenzen: "Die Unzufriedenheit seitens der Bürgerinnen und Bürger blieb unverändert bestehen". Aus dem örtlichen Bezirksausschuss (BA) kamen mehrere Anträge zur Umgestaltung, und schließlich folgte 2019 der Beschluss zur Bürgerbeteiligung im Stadtrat.

Bei diesem Zusammentreffen von Anwohnern und Verwaltungsvertretern zeigte sich dann erneut, dass die Umgestaltung dringend nötig ist. Rund 200 Interessierte nahmen teil, so das Presseamt. Im Mittelpunkt habe die "Vegetation" gestanden. Wünsche waren zum Beispiel: Bäume, die den Ort auch zur Willy-Brandt-Allee hin abgrenzen sollten, "heimische Gehölze", "essbare Pflanzen", "Wildpflanzen, Rosen- und Duftgärten und Staudenflächen". Und vor allem: "bienenfreundliche Blumenwiesen".

Die Collage von Burger Landschaftsarchitekten zeigt, was sich die Bewohner der Messestadt für den zentralen Platz wünschen. (Foto: Burger Landschaftsarchitekten)

Vorgeschlagen wurden außerdem mehr Sitz- und Liegeflächen, "ein für Kinder begeh- und bespielbarer Brunnen". Im Gespräch war auch, ob man künftig Street- oder Basketball auf dem Willy-Brandt-Platz spielen könnte. Für die verschiedenen Nutzungen solle die große Fläche zudem in kleinere Zonen unterteilt werden.

Bei beinahe 15 000 Quadratmetern ist theoretisch eine Menge möglich. Aus den Vorschlägen der Bewohnerinnen und Bewohner der Messestadt ist eine Konzeptstudie entstanden. Am Dienstag, 8. März, wird sie dem Bauausschuss vorgelegt. Wenn sie dort auf Zustimmung stößt, könnte das Baureferat bald mit der konkreten Planung für den Platz beginnen.