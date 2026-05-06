Zu Ehren des 2022 verstorbenen Bilderbuchautors und Illustrators Ali Mitgutsch benennt die Stadt einen Platz in der Maxvorstadt nach dem Künstler. Dieser befindet sich an der Einmündung der Barer Straße in die Nordendstraße, wo die beiden Straßen mit der Neureutherstraße ein Dreieck bilden.

Mitgutsch wurde 1935 in München geboren und lebte und arbeitete ganz in der Nähe des kleinen Platzes. Besonders bekannt war er für seinen unverkennbaren Stil, Mitgutsch gilt als der Erfinder des Wimmelbuchs. Der Illustrator schuf mit seinen Werken Wimmelwelten voller Optimismus, Witz und kindlicher Freude und prägte damit die Kindheit mehrerer Generationen.

Sein erstes Buch „Pepes Hut“ erschien 1959; inspiriert von seinen zahlreichen Reisen. Sein erstes Wimmelbuch „Rundherum in meiner Stadt“ wurde 1968 veröffentlicht, im Jahr darauf erhielt Mitgutsch dafür den Deutschen Jugendbuchpreis. 2018 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz für seine künstlerischen Leistungen ausgezeichnet.