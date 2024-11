Glosse von Christian Mayer

In diesen kalten Novembertagen sind die meisten Münchner froh, wenn die Heizung funktioniert, ganz egal, ob sie in einem klimatisch schwer zu beherrschenden Büroturm sitzen oder zu Hause. In der neuen Polarwelt im Tierpark Hellabrunn läuft es genau andersherum: Da freuen sich die Bewohner jetzt wieder über eine ordentlich runtergekühlte Wohnung – ein Raumklima, das absolut ihren Bedürfnissen entspricht. Man schätzt dort kalte Füße und einen Teppich aus Eis, all das, was die sonnenverliebten Münchner gerne hinter sich lassen, wenn sie mit dem letzten Ferienflieger nach Hurghada flüchten.