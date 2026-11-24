Es war ein ziemlicher Shitstorm, der da vor sechs Jahren auf Lars Eidinger hereinbrach. Der Anlass? Der bekannte Schauspieler und Fotograf hatte zusammen mit einem Designer eine Tasche aus Rindsleder entworfen, die der berühmten Aldi-Tüte von Günter Fruhtrunk ähnelt und 550 Euro gekostet hat. Und es tauchten dazu Fotos im Internet auf, auf denen Eidinger mit dieser Tasche und vermeintlicher Armutskleidung vor einem Obdachlosenlager posiert. Viele nahmen ihm das übel, es hieß, dass er Obdachlose ausnutzt, Armut ästhetisiert. Eidinger erklärte sich. Die Fotos seien spontan entstanden. Das sei seine normale Kleidung. Die Bilder seien eine „Hommage an den Alltag“ , zu der eben leider auch das Obdachlosenlager gehöre, an dem er täglich auf dem Weg zur Schaubühne vorbeigeht.

Was von der Aufregung blieb, das waren offene Fragen, über die jeder, der will, nun noch einmal diskutieren kann. Und das vielleicht sogar mit Eidinger persönlich. Denn der 50-Jährige ist der Schirmherr des „Denkraums Deutschland 2026“. Einer Ausstellung und Veranstaltungsreihe in der Pinakothek der Moderne, die dort zum achten Mal stattfindet und diesmal den Titel „Tabu! Und Du?“ trägt. In der eintrittsfreien Ausstellung ist ein Exemplar der Aufreger-Handtaschen zu sehen. Umrahmt von zwei Fotografien von Eidinger, auf denen ein Obdachloser vor einem Bettengeschäft schläft und ein anderer neben zwei Geldautomaten. Und es läuft ein Video, in dem der Schauspieler über die Taschen-Geschichte spricht.

Lars Eidingers Fotografie „Ohne Titel 2025“. Foto: Lars Eidinger

War das ein Tabubruch? Das wäre dem „Denkraum“-Motto folgend nun die Frage. Und eine weitere, falls ja, worin dieses Tabu eigentlich besteht. Hat sich hier jemand auf ungehörige Art über andere Menschen erhoben? Oder sind nicht die dahinter stehende Ungerechtigkeit und Ungleichheit, sind nicht Armut und Reichtum das eigentliche Problem? Mit vergleichbaren Gegenfragen antwortet Eidinger jedenfalls auch im Video. Am 29. November um 14 Uhr wird er im Denkraum außerdem persönlich mit Vertretern der Münchner Straßenzeitung Biss über das Thema „Armut ist keine Privatsache. Über Scham, Sichtbarkeit und die Würde des Menschen“ sprechen. Also mit Menschen, die über Armut als „Tabu-Thema“ Bescheid wissen.

Lars Eidinger : "Es geht in meiner Kunst nicht um Moral" Weil er mit einer 550 Euro teuren Ledertasche im Aldi-Look vor einem Obdachlosenlager posierte, erntete der Schauspieler Lars Eidinger heftige Kritik. Ein Gespräch über Shitstorms, Narzissmus und das Leben im Kapitalismus. SZ Plus Interview von Peter Laudenbach ...

Auch bei der offiziellen Eröffnung des „Denkraums“ sollte Eidinger als Schirmherr vor Ort sprechen. Anwesend war er dann aber nur virtuell, per Video-Zuschaltung aus einem Hotel in Dresden, wo er am selben Tag ein unvorhergesehenes Engagement hatte und deswegen nicht in München war. In seinem Video-Statement erwähnte er kurz seine Fotos und den Shitstorm mit der Tasche. Er sagte, dass er als Künstler Dinge zeigen und beschreiben, aber sie nicht bewerten und erklären wolle. Er sprach über das „Black and White Thinking“ als einer besonderen Form der Borderline-Erkrankung, über seine Hoffnung, dass sich in der Pinakothek ein „Raum eröffnet, der Widersprüche zulässt“. Und er sagte, dass er sehr gespannt sei auf den Austausch.

Das Team der Abteilung „Open 4 – Bildung und Vermittlung“: Stephanie Waldschmid, Ulrich Ball und Pia Löwenstein zusammen mit Denkraum-Initiator Miro Craemer (von links). Foto: Erwin Rittenschober

Zuvor hatte Bernhart Schwenk, Kurator an der Pinakothek, in einleitenden Worten den „Denkraum“ als Plattform für die Abteilung „Open 4 – Bildung und Vermittlung“, als „interdisziplinäres Format“ und „konkretes Experiment für ein Museum der Zukunft“ gelobt. Weil hier alles frei offen, partizipativ und inklusiv sei. Dann stellte der Galerist und „Denkraum“-Initiator Miro Craemer seine zentralen Überlegungen vor. Wie etwa die: „Was passiert mit einer Gesellschaft, die über alles sprechen kann, aber über vieles nicht mehr redet?“ In der wir „permanent verbunden“ sind, aber „uns immer weniger“ erreichen? Wer ebenfalls zu Wort kam: Judith Epstein, Vorsitzende der Jüdischen Kulturtage, die wie etwa auch das Boxwerk München zu den Kooperationspartnern gehören.

Kunst könne Fragen stellen, ohne gleich die Antworten mitzuliefern. Diese besondere Eigenschaft hoben im Grunde alle Redner hervor. Und deswegen ist Kunst im Denkraum ein bedeutender Bestandteil. Mehr als 40 Arbeiten sind zu sehen, die neben der Armut etwa Homosexualität, Aids, Genderfluidität, Religion oder auch Behinderung als alte oder neue Tabu-Themen verhandeln. Als wirklichen Tabubruch empfindet man davon nichts. Aber vielleicht lässt sich das mit Lars Eidingers Lieblingszitat aus „Hamlet“ erklären: „Denn an sich ist nichts weder gut noch schlimm; das Denken macht es erst dazu.“ Und wie wir wissen, gibt es ja immer noch Menschen, die denken, dass etwa Homosexualität eine schlimme Sache ist.

Anastasiia Batishcheva, ohne Titel aus der Serie "I Press the Button“, inkjet print, 2025. Foto: Anastasiia Batishcheva

Wenn Flaz auf einem Bild einen Menschen mit Behinderung nackt darstellt oder sich Katrin Bittl in ihrem Video selbst so zeigt, könnten das immer noch einige als Provokation empfinden. Anastasiia Batishcheva hat ein Pornokino in Italien fotografiert, und Ilana Lewitan lässt auf ihren Gemälden einen Imam in einer Synagoge und einen Rabbiner in einer Moschee sprechen. Eine Utopie, für andere vielleicht ein Ärgernis. Wo das Tabu bei den Infrarot-Hitzebildern des Teams „Stresstest“ oder den Arbeiten zum Thema Boxen ist, da muss man überlegen. Bei Letzteren: Die Angst, gegen die das Boxen hilft. Bei den anderen vielleicht, dass der Kampf gegen die Erderwärmung nur mit dem Verzicht auf Privilegien gelingt.

Man muss also durchaus um die Ecke denken, sich fragen, wo die eigenen blinden Flecken sind. Und dazu geben die Werke insgesamt genügend Anlass, auch wenn die „Provokation“ nicht immer gelingt. Zum Reden gibt es genug, und das soll ja auch passieren, in der Ausstellung, bei den Vorträgen, Gesprächen, Workshops, die fest zum „Denkraum“ gehören. Denn Tabus, das macht auch schon der Titel „Tabu! Und Du?“ klar, die existieren nur zwischen den Menschen.

Denkraum Deutschland 2026 - Tabu! Und Du?, bis 13. Dez., Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40, www.pinakothek-der-moderne.de