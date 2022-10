Von Evelyn Vogel

Wer vergangene Woche fürs Wochenende einen Museumsbesuch in der Münchner Pinakothek der Moderne geplant hatte, stand am Samstag vor verschlossenen Türen. Daran zu lesen die Information: "Aufgrund sicherheitsrelevanter Baumängel im Bereich der Rotunden-Glasdecke bleibt die Pinakothek der Moderne vorsorglich am Samstag, 08.10., und Sonntag, 09.10.2022, geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis." Unterzeichnet von Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Information fand sich auch auf der Homepage des Museum. Jedoch war sie nach Auskunft der Pressestelle der Pinakothek erst am Freitagabend gegen 18 Uhr veröffentlicht worden, nachdem man von dem Schaden Kenntnis erlangt hatte.

An diesem Montag, an dem die Pinakothek der Moderne wie immer regulär geschlossen war, war nun eine Gutachterin des zuständigen staatlichen Bauamts München 1 vor Ort und untersuchte das Glasdach. Zunächst hieß es, man könne wieder öffnen. Dann am Abend kam die Nachricht aus dem Bauamt: Die zentrale Scheibe weise Risse auf. Das Haus müsse bis auf weiteres geschlossen bleiben, bis geklärt sei, ob von dem Glasschaden an der Rotundenkuppel der Pinakothek der Moderne eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher ausgehe. Sollte dies der Fall sein, würden schnellstmöglich Sicherungsmaßnahmen erfolgen.

Die Pinakothek der Moderne muss also wieder dicht machen. Und über allem stehen zwei Worte: schon wieder. Schon wieder sind Schäden an dem Gebäude aufgetreten. Schon wieder spricht man von Baumängeln im Zusammenhang mit der Pinakothek der Moderne. Schon wieder muss das Museum, das gerade 20. Jubiläum gefeiert hat, schließen. Und wieder sind diese Schäden in der Rotunde aufgetreten. Doch anders als zuvor sind die Ursachen diesmal nicht im Mauerwerk zu finden, sondern im Glasdach. Es ist das dritte Mal nach 2007 und 2011/12, dass das 2002 eröffnete Museum wegen Schäden an der Rotunde schließen muss. Da mag man halbrunde wie runde Jubiläumsjahre gar nicht mehr zählen, wenn das so weitergeht.

Detailansicht öffnen Schon 2011/12 musste die Pinakothek der Moderne geschlossen werden, weil sich Risse im Mauerwerk der Rotunde gezeigt hatten. (Foto: Stephan Rumpf)

2007 konnte man die Risse relativ schnell und mit möglichst wenigen Beeinträchtigungen für die Museumsbesucher beheben. Da verunzierte nur kurzzeitig ein Gerüst die zentrale Rotunde, die Baumaßnahmen wurden vor allem in den Morgen- und Abendstunden vorgenommen. Beim zweiten Mal dauerte es deutlich länger. Aufquellende Ziegel und offensichtlich nicht sachgerechte Verbindungen zum Beton hatten erneut für Risse gesorgt. Die waren wohl so besorgniserregend, dass sie als gefährlich für die Sicherheit angesehen wurden. Gut sieben Monate lang machte man das Vier-Sparten-Haus damals dicht. Das erschien zu jener Zeit so ziemlich jedem als verdammt lange Zeit und man schuf kurzfristig ein temporäres Ausweichquartier, die Schaustelle. Da kann man heute ja nur milde lächeln, angesichts dessen, wie viele Jahre die Neue Pinakothek wegen ihrer Generalsanierung vermutlich geschlossen sein wird. Ende des Jahres sind es schon vier, und man ist noch nicht in der heißen Sanierungsphase. Dass das wie angekündigt bis 2025 nur dauern soll, ist jetzt schon kaum mehr vorstellbar.

Seit der Sanierung der Rotunde vor zehn Jahren war Ruhe bei der Pinakothek der Moderne - wenn man davon absieht, dass ihr Architekt, Stefan Braunfels, immer wieder von "skandalösen Versäumnissen" und einem "Spardiktat" des damals regierenden Kabinetts Stoiber sprach. Noch 2015 führte er in einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung an, dass er "vor der Übergabe an die Nutzer circa 100 Ausführungsmängel festgestellt" habe, "von denen die meisten allerdings bis heute nicht behoben wurden". Außerdem sei die Tageslicht-Beleuchtung defekt, die Verschattungsanlage habe schon nach wenigen Jahren nicht mehr richtig funktioniert - "aber nicht wegen fehlerhafter Planung, sondern wegen viel zu billiger Ausführung".

Das ist der Kern des Ganzen: Damals wollte man ein schönes, zeitgemäßes Museum. Man wollte es aber nicht nur so günstig wie nötig, sondern so billig wie möglich. Dass das oft mehr Kosten verursacht als von Anfang an eine Schippe drauf zu legen, weiß jeder Häuslebauer dieses Landes. Nur offensichtlich manche Politiker nicht.