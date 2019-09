Vergangenes Jahr hat Franz Herzog von Bayern seine über mehrere Jahrzehnte aufgebaute Sammlung afrikanischer Keramik des 19. bis 21. Jahrhunderts als Schenkung und Dauerleihgabe an das Münchner Design-Museum "Die Neue Sammlung" gegeben. Mehr als 1300 Objekte aus verschiedenen Regionen Afrikas mit einem Schwerpunkt in der Gefäßkeramik sind im Laufe von vier Jahrzehnten zusammengekommen. Bislang war diese Keramik-Sammlung nur wenigen Kennern bekannt. Vom 27. September an stellt "Die Neue Sammlung" eine Auswahl von mehr als 250 Objekten in der Pinakothek der Moderne aus.

