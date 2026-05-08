Die Pinakothek der Moderne zeigt in einer kurzfristig anberaumten Schau der Graphischen Sammlung Werke von Georg Baselitz (1938–2026). Präsentiert werden die Arbeiten des jüngst gestorbenen Malers im Vitrinengang der Pinakothek. Zu sehen sind zwölf bedeutende Meisterblätter des Künstlers.

Die Sammlung besitzt weltweit einen einzigartigen Bestand von rund 1100 graphischen Arbeiten des Malers. Der Besitz der staatlichen Institution umfasst seine gesamte Schaffenszeit. „In der Fülle des über Jahrzehnte gesammelten Werkkomplexes drückt sich die tiefe Verbundenheit der Graphischen Sammlung mit dem Künstler aus“, so eine Sprecherin. Die aktuell gezeigte Auswahl gibt einen Eindruck von Baselitz’ radikal expressiver Zeichnungskunst seit Mitte der 1960er-Jahre und bestätigt seine herausragende Position innerhalb der figurativen Kunst der Moderne und Gegenwart.

Kurator dieser Schau ist Michael Hering, der Direktor der Staatlichen Graphischen Sammlung München. Zu den bedeutendsten Sammlern von Baselitz’ Werk Bayern gehört Franz Herzog von Bayern, der zudem den Bau der Pinakothek der Moderne mit seinem ehrenamtlichen Engagement über Jahrzehnte vorangetrieben hat. Zudem hat er deren Sammlung durch Schenkungen bereichert.

Georg Baselitz (1938–2026) zu Ehren, 9. Mai bis 28. Juni 2026, Staatliche Graphische Sammlung München in der Pinakothek der Moderne