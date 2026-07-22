Allein am ersten Abend ist das Line-up des diesjährigen PHRE-Festivals im Import Export diverser als das so mancher großen Festivals: Bands und DJs sind weiblich. Die BalkanSistas tragen ihre musikalische Herkunft im Namen, die griechische Sängerin Melina verwebt die Tradition griechischer Musik mit modernem Pop , außerdem tritt die Künstlerin Maha auf.

„Maha sagt über sich, ihre reine Existenz sei politisch“, sagt Katha Walpoth vom Import Export, die gemeinsam mit Oli Kaye die künstlerische Leitung des Festivals innehat, über die sudanesisch-niederländische Musikerin. Ihre Songs sind eindeutig elektronisch, dabei sieht Maha sich in der Tradition des Punk. Eines von Mahas bekanntesten Stücken heißt „No Profit“, sie arbeitet interdisziplinär, gibt ein eigenes Magazin heraus.

Das Motto des PHRE-Festivals ist ein bewusst gesetztes Statement: „This is not a World Music Festival“, dies ist kein Weltmusik-Festival. Dabei treten Musikerinnen und Musiker aus Südafrika, Sudan, dem Irak, Kroatien und vielen anderen Ländern auf. „Wir haben uns gefragt: Was heißt ‚international‘, und was erwartet man sich davon?“, sagt Katha Walpoth. „Dabei haben wir gemerkt, dass es so viele Nischen gibt. Nicht nur musikalisch, sondern auch politische und soziale Minderheiten.“ Ein Beispiel dafür ist Maha. „Daraus entstand schnell ein Fokus auf den politischen Aspekt.“ Künstlerisch werde der von den Acts bearbeitet, und von ihnen als Festivalleitung dadurch, „dass wir den eurozentristischen Begriff ‚Weltmusik‘ entlarven“.

Die Genre-Bezeichnung wird schon länger kritisch diskutiert, die musikalische Vielfalt verschiedenster Länder soll nun auf die Bühnen des Import Export gebracht werden. Vom 31. Juli bis zum 22. August treten DJs und Bands auf. „Uns interessiert auch, welche Überschneidungen es gibt, wenn die Künstlerinnen und Künstler die musikalische Tradition ihrer Herkunftsorte bearbeiten und genrefluid weiterentwickeln“, sagt Walpoth. Ein Beispiel dafür ist die türkeistämmige Hamburgerin Derya Yıldırım und ihre Band Grup Şimşek. Die Multiinstrumentalistin spielt unter anderem Oud und Bağlama, mit ihrer Band interpretiert sie etwa anatolische Volksmusik zu Anadolu Rock mit psychedelischen Einflüssen.

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„Marginalisierten Stimmen ein Mikrofon zu geben, ist ein großer Teil vom Import Export, seit Tag eins. Wir buchen sehr bewusst, wer auf der Bühne stehen soll“, sagt Oli Kaye. Bei dem PHRE-Festival treffen Bands und DJs aus aller Welt auch auf Akteure aus der Münchner Subkultur. „Dieses Jahr sind 19 Bands dabei. Drei davon sind aus München und vertreten die Stadt.“

Einer davon ist Manuel da Coll, Schlagzeuger von LaBrassBanda, Produzent und DJ, der während der Corona-Pandemie eine „Disco auf Rädern“ baute. Da Coll arbeitet auch unter dem Künstlernamen Captain Yossarian. „Wir haben ihn gefragt, ob es möglich ist, sein Studioalbum ‚Fela Kuti in Dub‘ live zu spielen. Die Idee ist komplett eskaliert, er wird es mit zwölf Leuten aus München erstmalig auf die Bühne bringen“, sagt Kaye.

Eine weitere Besonderheit ist die Künstler-Residenz, die im Rahmen des Festivals stattfindet. „Bei unserer Residency treffen internationale auf lokale Musikerinnen und Musiker und entwickeln ein paar Tage lang eine gemeinsame Produktion“, sagt Kaye. Aus Beirut kämen etwa Sandy Chamoun und Anthony Sahyoun, die hier auf die Sängerin Dumama aus Südafrika und den Schlagzeuger Simon Popp aus München treffen. Was die fünf gemeinsam erarbeiten, wird am 15. August uraufgeführt.

PHRE-Festival, 31.7 bis 22.8, Import Export, Schwere-Reiter-Straße