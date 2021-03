Es gibt viele klassische Werke, die das Osterthema zwischen Tod und Erlösung wunderbar auffangen. Keines davon kann in diesem Jahr live erklingen. Ein wenig österliche Erbauung gibt es nun bei den Münchner Philharmonikern. Am Karsamstag, 3. April, 19 Uhr, veröffentlichen sie eine Einspielung von Mahlers zweiter Symphonie unter mphil.de/stream. Die trägt den Beinamen "Auferstehung". Gustavo Dudamel dirigiert das Orchester in der Aufnahme von 2019 aus dem Palau de la Música Catalana in Barcelona. Die Soloparts singen Chen Reiss und Tamara Mumford.