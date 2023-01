Am Klinikum rechts der Isar soll ein Krankenpfleger mehrere Patienten auf der Wachstation sediert haben - unter ihnen auch der der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger.

Weil ein Pfleger am Klinikum rechts der Isar seinen Kater im Dienst ausschlafen wollte, soll er laut Anklage Patienten mit Medikamenten ruhig gestellt haben. Zwei von ihnen starben - der Schriftsteller und andere Opfer überlebten nur knapp.

Von Annette Ramelsberger und Susi Wimmer

Er war nach einem Sturz ins Krankenhaus gekommen, ein Schädel-Hirn-Trauma. Das ist gefährlich bei einem alten Menschen. Doch der Patient hatte sich gut erholt, trotz seiner 90 Jahre. Er saß schon wieder auf einem Mobilisierungsstuhl, las, redete. Am Morgen bei der Visite wurde bereits besprochen, dass er bald in die Reha verlegt werden könnte. Er war wach, orientiert, zuversichtlich. Am Krankenbett signierte er sogar einige seiner Bücher.